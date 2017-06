La pie et la fouine peuvent désormais êtres abattues dans certains départements d'Auvergne

Pendant les trois prochaines années, la pie et la fouine rejoindront la martre et le renard dans la liste des animaux nuisibles.

C'est officiel, désormais dans le Puy-de-Dôme, les pies bavardes et les fouines font partie des animaux nuisibles. Dans l'Allier, cela concerne uniquement la pie. Le Conseil d'Etat vient de valider un arrêté ministériel de 2015. Le classement était contesté par plusieurs association dont France Nature Environnement, dont le pourvoi a donc été rejeté.

Dans le Puy-de-Dôme, le Conseil d'Etat considère que ces deux espèces sont "répandues de façon significative" et qu'elles sont "susceptibles d'y causer des dommages importants, notamment aux quelque 300 élevages de volailles en plein air, aux élevages de petit gibier et aux quelque 1 000 hectares de vignes et de vergers que compte ce département".

Dans l'Allier, même chose pour la pie, "susceptible d'y causer des dommages importants aux activités agricoles, notamment aux nombreux élevages avicoles, aux activités maraîchères et aux vignobles que compte ce département".

Cet arrêté est valable pour une période de trois ans.

Chacune de ces espèces peut donc désormais "faire l'objet de mesures de lutte pour prévenir les dégâts dont elle est à l'origine sans encadrement réglementaire particulier" à condition toutefois que ce soient des "méthodes de lutte sélectives, proportionnées aux dégâts commis et ne constituant pas des mauvais traitements ou actes de cruauté."

"Il ne s'agit pas d'un permis de tuer ces bêtes, il ne s'agit pas d'éradiquer ces espèces, prévient Xavier Pineau, responsable du bureau forêt chasse espaces naturels à la Direction département des territoires du Puy-de-Dôme. Il s'agit de les réguler. Pour cela il faut une autorisation du préfet. Si une fouine vous dérange, vous devez faire appel à un piégeur agréé."