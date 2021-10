La pire récolte de miel jamais vue, l’appel à l’aide du président du syndicat des apiculteurs en Occitanie

Il y aura moins de miel français cette année sur vos tartines du petit-déjeuner. Les apiculteurs ont récolté deux fois moins de miel que l'an dernier, en raison de conditions météo très défavorables, le gel du printemps, les pesticides et le réchauffement climatique.

"C'est la pire année de l'apiculture française", estime l'Union nationale de l'apiculture française. De nombreux apiculteurs jouent leur survie.

Invité de France Bleu Occitanie, Olivier Fernandez, le président du syndicat des apiculteurs en Occitanie analyse cette situation alarmante et appelle à l’aide les pouvoirs publics pour sauver l’apiculture.

Vous n'avez jamais eu une récolte aussi mauvaise ?

Oui, c'est un triste record historique qu'on avait déjà eu il y a quelques années, où on était tombé aux alentours de 10.000 tonnes de miel , alors qu'on en produisait jusqu'à 33 000 tonnes. Et cette année, on va être aux alentours de 7 à 9 000 tonnes sur tout le territoire national. C'est la pire année de l'apiculture française depuis qu'il existe des statistiques sur les récoltes.

Qu'est-ce qui s'est passé, c'est la météo qui est responsable de tout ?

Oui, il y a deux facteurs qui expliquent cela et que comptent pointer du doigt depuis longtemps les apiculteurs. Il y a d'une part le changement climatique qui ne cesse de se développer dans le monde agricole et on le voit. On a eu un printemps avec des gelées importantes qui ont supprimé une partie des fleurs, qui ont donné faim aux abeilles. On a dû les nourrir pour les garder en vie et elles n'ont pas produit de miel au printemps. Et puis ensuite, il y a l'utilisation permanente de pesticides, de fongicides qui affaiblissent les ruches et qui font qu'on est aujourd'hui dans cette situation.

Pardon, pour ma question peut-être naïve, mais est-ce que beaucoup de reine sont mortes de faim ?

Alors, les reines ne meurent pas de faim, elles sont nourries par les abeilles. Donc c'est d'abord la colonie qui va mourir de faim. Mais oui, oui, moi, sur mon exploitation au printemps, sur 200 et quelques ruches chaque année, une dizaine sont mortes de faim parce que je n'ai pas pu les nourrir.

Est-ce que vous continuez vous les apiculteurs, à souffrir de pesticides ?

Ah oui, oui. Et c'est au quotidien, puisque les pesticides ont les mêmes effets sur la santé des abeilles que sur la nôtre, c'est-à-dire à faible dose. Les abeilles vont être affaiblies soit par leur système immunitaire, soit c'est la mémoire complexe qui est atteinte et donc les abeilles ont du mal à butiner parce que c'est une opération complexe pour elles. Et donc, au lieu de faire par exemple, quatre voyages par heure pour aller chercher du nectar, elles vont n’en faire plus qu'un par heure et donc ramener beaucoup moins de nourriture. Tout cela parce qu’elles ont été exposées à des pesticides en faible quantité qui attaquent leur cerveau.

Est-ce que des départements d’Occitanie sont plus impactés que d'autres par cette récolte calamiteuse ?

Les départements qui n'ont pas eu de tournesol, notamment le Gard, la Lozère, le Lot et une partie de la Haute-Garonne, tous ceux qui n'ont pas pu avoir une récolte de tournesol sont fortement impactés, puisqu'il n'y a que le tournesol qui a donné autant que l'an dernier, qui a donné une récolte à peu près correcte.

Quelles sont les conséquences de ce miel très rare pour nous, consommateurs ? Est-ce qu'il va coûter plus cher dans les prochains mois ?

Plus cher, pas forcément. Parce qu'on a le gouvernement qui ne souhaite toujours pas agir pour supprimer l'importation de faux miels chinois. Donc, pour l'instant, les trois quarts des miels vendus en France sont des faux miels chinois puisque ce sont des sirops de glucose. Donc ce ne sont même pas des miels. Tant que le gouvernement ne veut pas légiférer, il y a toujours ces faux miels qui arrivent sur le marché des traiteurs, des supermarchés qu'ils achètent à un euro le kilo, quand le nôtre nous est acheté à six euros le kilo en gros à la tonne.

J'ai acheté le miel, un miel grande distribution. Et quand on regarde à l'arrière, on voit qu'il vient d'Argentine, d'Uruguay, de Moldavie. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir de plus en plus de miel qui ne sont pas français dans nos supermarchés ?

Oui, c'est une certitude. Pour cette année, il y en aura de plus en plus. Mais la question, c'est que cache réellement l'étiquette. Quand vous parlez par exemple de la Moldavie ou d'autres pays comme l'Ukraine, ce sont des pays qui vendent plus de miel que ce qu'ils ont produit sur leur territoire national. En fait, ce sont des importateurs de miel chinois à la base, qui revendent ensuite et en facturant la vente de miel. L'Union européenne n’impose que le dernier pays fournisseur. Du coup, on ne peut pas savoir si le miel a été réellement produit dans ce pays ou pas.

Beaucoup d'apiculteurs indépendants d'Occitanie jettent l'éponge, doivent arrêter leurs activités ?

Pour l'instant, on n'a pas encore les apiculteurs qui jettent l'éponge, mais c'est ce qui risque d'arriver, notamment pour ceux qui sont sur les marchés, parce qu'ils vont avoir très peu de variétés de miels à proposer, puis très peu de quantité. Donc ça va être très compliqué puisqu'ils ont besoin de trésorerie aussi. C'est pour ça qu'on va solliciter l'Etat et les collectivités pour essayer d'avoir un accompagnement. Mais je tiens à rappeler que si aujourd'hui on peut s'alimenter, 80% des plantes sur terre sont pollinisées par le travail des apiculteurs, et un tiers de notre alimentation dépend directement du travail des abeilles. Aujourd'hui, des apiculteurs travaillent pour la survie des abeilles. S'il n'y avait pas les apiculteurs, si ces apiculteurs se mettaient en grève, on aurait des pénuries alimentaires importantes. On en est un peu désolé de voir qu'on n'est pas pris en considération par les pouvoirs politiques pour nous aider à maintenir notre alimentation et notre biodiversité.