La pisciculture au régime sec dans les Vosges

Entre Hadol et Xertigny, le ferme piscicole du "frais Baril". Michael Recchione élève des truites et des ombles pour la vente au détail et la pêche de loisir. Une production annuelle de 25 tonnes soit 120 000 poissons à des stades de développement différents. Il faut 1 à 2 ans selon les espèces pour qu'une truite devienne adulte. Les bassins s'étagent en pente douce entre 2 forêts de pins. L'eau cristalline et froide, est brassée en permanence par une dizaine d'aérateurs pour maintenir un taux d'oxygène constant.

"Les fluctuation de débit sont énormes" souligne l'éleveur. "En quelques mois, on passe de la crue à la pénurie et cela fait plusieurs années que le phénomène perdure". La ferme piscicole est alimentée par la rivière Cône dont l'étiage est au plus bas cet été. Conséquence, impossible de renouveler l'eau des bassins toute les heures comme il le faudrait pour le bien-être des poissons. Il faut donc réutiliser l'eau qui est appauvrie en oxygène.

Une situation qui oblige Michael a rester en alerte en permanence. Une coupure de courant et c'est la catastrophe. Le réchauffement climatique dont les effets se cumulent d'année en année inquiète l'éleveur qui dit-il n'a aucune alternative pour l'alimentation en eau de son exploitation.