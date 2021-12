La pisciculture en Brenne rejoint l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel

Au même titre que les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans, que la porcelaine de Limoges ou encore la course landaise, la pisciculture de la Brenne figure désormais à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel. Cette liste, dressée par le ministère de la culture sous l'égide de l'Unesco, vise à promouvoir et sauvegarder les savoir-faire et pratiques traditionnels. La candidature a été initiée il y a trois ans par le syndicat des exploitants piscicoles de la Brenne (SEPB).

Cette distinction va permettre de faire reconnaître l'importance de la pisciculture, explique Jean-François Bentz, membre du SEPB : "le classement souligne son rôle sociétal, économique et culturel". Installé à Migné, le pisciculteur poursuit : "il engage notre responsabilité, à nous de savoir maintenir la tradition. La pisciculture en Brenne est réputée une pisciculture extensive et non pas intensive. C'est dans un équilibre raisonnable que doit se développer cette activité".