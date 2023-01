La pluie abondante détrempe les champs et plombe la récolte des légumiers manchois

Un bruit de gadoue caractéristique et les pieds qui disparaissent sous 20 à 30 cm de boue. Le champ de poireaux de la famille Féron, à Valcanville près de Barfleur, est dans un état catastrophique à cause des pluies abondantes des derniers temps. "Vendredi 30 et samedi 31 décembre, on a encore eu 60 mm d'eau", s'exclame Jacques, le co-gérant de l'entreprise familiale, au volant d'un tracteur qui avance ni très vite ni très droit.

Jacques Féron, co-gérant de la société familiale, recule laborieusement en tracteur pour acheminer les poireaux vers le camion. © Radio France - Esteban Pinel

D'ailleurs, ce 4 janvier, les patrons et leurs employés mettent les mains dans le cambouis : "On n'arrive plus à avancer. Le tracteur dévie sur les rangs de poireaux. On a arrêté la récolte avec la machine. Ça fait une semaine qu'on arrache à la main", déplore Pierre Féron, le fils co-gérant. Une gageure ! La tâche est très pénible, confirme Dominique, un employé : "C'est épuisant. À mon âge, c'est très difficile. Pour arracher cinq cages (environ 350 kg la cage), on passe deux heures, mais c'est fatigant et ça fait mal au dos."

Un travail pénible, moins rentable, mais pas plus rémunéré

En une journée, le dos courbé les mains dans la boue, les récoltants arrachent six cages, contre dix avec la machine. Un peu plus d'une tonne de poireaux manque à l'appel quotidiennement. Au point que la société va devoir renoncer à des ventes. Malgré ces conditions, impossible de faire une pause car les commandes affluent. Une partie de la cargaison part au marché national de Rungis.

Les employés arrachent les poireaux un à un. Une méthode bien moins efficace que la récolte mécanique, et infiniment plus éprouvante. © Radio France - Esteban Pinel

Paradoxalement, cette production amoindrie et plus pénible pour les hommes et le matériel ne rapporte pas davantage. Pierre Féron explique : "J'ai envoyé des vidéos de notre récolte dans ce champ à nos clients pour leur demander de faire un effort sur les prix. Ils me répondent que les producteurs d'autres régions n'ont pas ces problèmes et ne demandent pas plus cher. Donc on doit s'aligner".

La pluie aggrave donc les difficultés de rentabilité de ces légumiers bio, qui mettront environ trois semaines à récolter à la main un champ de poireaux qui aurait été terminé en une semaine avec un tracteur, aujourd'hui inopérant sur cette surface détrempée.