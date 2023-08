La pluie est plutôt la bienvenue en Alsace, les vignerons restent sur leurs gardes avant les vendanges

La pluie s'est installée depuis plusieurs jours en Alsace, alors que nous sommes à environ un mois des vendanges. Les vignerons restent très attentifs aux évolutions de la météo.

Surveillance sur l'évolution de la pluie

Cette météo pluvieuse arrange les secteurs qui étaient en manque d'eau, on pense aux secteurs de Colmar ou encore Dambach-la-ville et Scherwiller.

"Il faut pas que ça dure tout au long du mois d'août. Les raisins peuvent gonfler et favoriser l'éclatement. Cette pluie reste toutefois de bonne augure. Les températures plus basses permettent une maturation plus douce et c'est intéressant pour le caractère aromatique du millésime," analyse Frédéric Schwaerzler, conseiller viticole à la chambre d'agriculture.

Vendanges prévues pour fin août, début septembre

Chez Maximilien Zaepffel, vigneron à Dambach-la-ville, c'est surtout les attaques d'oïdium ou pourriture blanche qui lui ont compliqué la vie au mois de mai. Les vignerons ont pu limiter les dégâts avec l'utilisation de biocontrôles, comme le soufre. Le vigneron bio a vu ses parcelles de gewurztraminer et sylvaner souffrir.

Il reste aussi vigilant sur les précipitations. " On peut-être confronté à l'éclatement de baies à cause des excès d'eau et ça peut favoriser le botrytis, donc la pourriture. Toutefois on a le temps de voir venir. Le mois d'août va nous dire quand débuteront les vendanges," explique Maximilien Zaepffel.

Les vendanges 2023 sont prévues en Alsace entre la fin du mois d'août et début septembre, selon les secteurs.