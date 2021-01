La pomme de terre de Noirmoutier arrive dans les champs

Noirmoutier

C'est une des célébrités de la Vendée : la pomme de terre de Noirmoutier, en Vendée, devrait arriver sur les étals en mars. En attendant, il faut la planter, et c'est en ce moment. Les plantations de Sirtema, la variété la plus connue, ont commencé début janvier et se termineront en avril.