La pomme de terre primeur arrive à Noirmoutier

Les premières récoltes de la pomme de terre débutent à Noirmoutier. L'une des fiertés de l'île et réputée pour sa saveur arrive toujours en premier dans nos assiettes grâce au climat tempéré. Plusieurs variétés vont se succéder. Et la récolte débute par la Siterma. " On effectue les plantations sur billons, donc c'est une butte de terre qui est assez haute, qui fait 1,40m de large, explique Jessica Tessier présidente de la Coopérative qui regroupe les 22 familles de producteurs, ça permet de réchauffer le sol et d'assainir en cas de pluie".

"Il ne faudrait pas que le prix dépasse les 6 à 7 euros le kilo au détail fin mars début avril", Stéphane Paille directeur de la Coopérative

En 2023, les hausses de prix de la pomme de terre de Noirmoutier devraient être contenues, sauf l'emballage bois "qui augmente de plus de 20%, explique Nicolas Paille, directeur de la Coopérative, bien sûr, il faudra négocier avec nos clients, mais il faudra revenir sur les prix de 2021 (...) Le rapport de forces n'est pas toujours facile, mais nous sommes un produit attendu. Il faut que tout le monde soit raisonnable. Le prix ne doit pas dépasser 6 à 7 euros le kilo au détail fin mars début avril, et divisé par deux, début mai, et encore divisé par deux, fin mai-début juin".

Rendez-vous est déjà pris pour la fête de la Bonnotte le 6 mai prochain.

