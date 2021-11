La poule Le Mans fait son entrée au Gault & Millau

La ferme de la poule noire, unique élevage à produire et commercialiser la poule Le Mans, est désormais référencée par le guide Lebey et bientôt par le Gault & Millau

Déjà récompensé par les guides Lebey en 2020, l'élevage de Gwenaël Lhuissier va bientôt faire son entrée dans le Gault & Millau : la ferme de la poule noire, à Mézières-sur-Ponthouin (Sarthe), berceau de la renaissance de la poule de race Le Mans, figurera dans une édition régionale du célèbre guide gastronomique en février 2022. Une belle reconnaissance pour le producteur sarthois, principal artisan de la résurrection d'une race historique qui a bien failli tomber dans l'oubli au profit de volailles plus productives.

Gwénaël Lhuissier, de la ferme de la poule noire, à Mézières-sur-Ponthouin (Sarthe), a fait renaître la poule noire du Mans © Radio France - Alexandre Chassignon

La volaille des rois de France

"On sent qu'effectivement, on commence à entrer dans ce monde un peu fermé, en tout cas "select", de la gastronomie et des bons produits", se félicite Gwenaël Lhuissier. "Je ne suis pas du genre à faire des plans sur la comète, mais je m'étais fixé au moins un objectif : faire retrouver à la poule Le Mans son rang parmi les grandes volailles françaises, puisque ça a été la volaille des rois, la volaille destinée aux grands événements, aux grandes tables. Je pense que c'est "validé" par ce genre de reconnaissance".

Cette volaille reconnaissable à sa robe noire aux reflets bleutés et à sa crête frisée est réputée pour la qualité de sa chair. Gwenaël Lhuissier en produit environ 500 par an, en respectant les saisons : la poule Le Mans n'est disponible que de septembre à février.