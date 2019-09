La poussée des cèpes n'est plus qu'une question de jours en Périgord

Avec les pluies qui tombent depuis dimanche en Dordogne les mycologues sont confiants : les cèpes vont pousser. D'abord dans les fossés et les chemins creux et partout si la pluie persiste

Dordogne, France

Pour le mycologue Daniel Lacombe, la pluie des derniers jours va - c'est sûr ! - provoquer une poussée de champignons dans les jours qui viennent "il a quand même assez plu depuis dimanche pour qu'il y ait des champignons poussent dans les bordures et les chemins creux" explique l'ancien président de la société mycologique du Périgord. Daniel Lacombe prévoit une poussée de cèpes, "mais aussi d'oronges qui aiment la terre chaude après les pluies". Les dernières pluies ne sont pas encore suffisantes dans les bois très calcaires, mais s'il pleut davantage, les champignons peuvent vraiment revenir comme au mois d'août.

le mycologue Daniel Lacombe est confiant : les cèpes arrivent ! Copier

Près de La Coquille, Monique et Jacques sont partagés entre l'impatience et la confiance. Il n'est tombé que 20mm de pluie dans leur bois et la terre n'est pas assez imprégnée sous leurs arbres, et ils comptent sur le triple ou le quadruple pour que les cèpes poussent. "la terre est chaude et c'est la saison mais il faut bien attendre une semaine - explique Monique - mais en attendant j'ai des bocaux." Météo-France prévoit des averses ou de la pluie en Dordogne jusqu'à vendredi au moins.