La préfecture de l'Hérault interdit la vente et la consommation des moules de l'étang de Thau

Le préfet de l'Hérault, Jacques WITKOWSKI, a décidé par arrêté de suspendre : la pêche, le ramassage, la commercialisation et la consommation de tous les coquillages de l'étang de Thau à l'exception des huîtres.

Cette décision fait suite aux résultats parus ce vendredi des recherches de toxines réalisées dans le cadre du réseau REPHYTOX sur les moules et les huîtres de la zone "34.39". La pêche récréative et professionnelle est suspendue ainsi que le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, la distribution et la commercialisation en vue de la consommation de tous les coquillages des zones de l'étang de Thau à l'exception des huîtres qui n'ont pas montré une contamination, selon le communiqué de la préfecture.

Les huîtres proviennent de l'étang de Thau et les autres types de coquillages récoltés avant le 10 mai 2021 ne sont pas soumis à cette mesure de restriction.

La préfecture précise que cette mesure temporaire sera levée dès lors que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies pour une réouverture des zones de production.

La carte actualisée des interdictions sanitaires de récolte de coquillages se trouve sur le site : http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/statuts

Les personnes qui ont consommé des coquillages provenant de ces zones et qui présentent des troubles digestifs ou des symptômes neurologiques doivent se rapprocher de leur médecin.

Il est rappelé que la cuisson ne détruit pas les toxines apportées par les phytoplanctons (végétaux microscopiques).