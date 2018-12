La Préfecture d'Indre-et-Loire demande aux chasseurs d'abattre plus de sangliers

Indre-et-Loire, France

L'Etat et la Fédération de chasse demandent aux chasseurs d'Indre-et-Loire d'abattre davantage de sangliers. Pour cela, la Préfecture suspend les chartes d'agrainage autorisées dans onze communes. Ce sont les seules communes où l'agrainage est autorisé dans le département, l'agrainage étant la distribution de grain aux sangliers pour les maintenir dans les forêts et éviter la destruction des semences et donc des récoltes. Avec cette suspension, les chasseurs auront plus de facilité à abattre les sangliers qui vont sortir de leur territoire. L'année dernière, 7.300 sangliers ont été abattus en Indre-et-Loire du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, soit 711 hectares de récoltes détruites, toutes cultures confondues.

Les 11 communes concernées par la suspension de l'agrainage

Gizeux

Containvoir

Coteaux-sur-Loire/St Patrice/St Michel

La Chapelle-aux-Naux

Vallères

Druye

Artannes

Azay-le-Rideau

Monts

Pont-de-Ruan

Saché

La préfecture précise que si, à l’issue de la saison de chasse en cours, le bilan des prélèvements réalisés n’est pas suffisant, des battues administratives d’envergure seront organisées à partir du mois de mars pour réduire les populations. Des actions ciblées sur des points noirs pourraient par ailleurs être engagées sans attendre cette échéance si les relances des gestionnaires des territoires concernés ne sont pas suivies d’effet