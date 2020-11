La préfecture des Deux-Sèvres autorise la chasse pendant le confinement

Selon un arrêté publié ce jeudi 5 novembre au soir par la préfecture des Deux-Sèvres, "la protection des cultures agricoles et la préservation de la sécurité publique nécessitent la poursuite (...) de certaines activités de chasse."

Les chasseurs sont autorisés à sortir, malgré le confinement. La préfecture des Deux-Sèvres a publié ce jeudi 5 novembre au soir un arrêté autorisant "la poursuite, sous conditions, de certaines activités de chasse et de piégeage des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts."

Les activités de chasses étaient interdites depuis le 30 octobre dernier et l'entrée en vigueur du deuxième confinement en France. "Or, certaines espèces de la faune sauvage (sangliers, cerfs, chevreuils, renards, corneilles, corbeaux freux, ragondins et rats musqués) sont susceptibles d'occasionner des dégâts importants sur les cultures agricoles ou poser des problèmes de sécurité civile, notamment sur les ouvrages hydrauliques", explique la préfecture dans un communiqué.

L'attestation dérogatoire de déplacement obligatoire

Les chasseurs peuvent donc reprendre leurs fusils mais en respectant certaines conditions . Seuls sont autorisés "les battues, tirs à l'affût et chasse à poste fixe matérialisé par la main de l'homme." Le tir à l'approche est interdit, de même que l'agrainage. Le piégeage des espèces réglementées est possible sous conditions définies par l'arrêté.

En plus son permis de chasse, les chasseurs devront être munis d'une attestation dérogatoire de déplacement.