La préfecture du Nord confirme la fermeture provisoire de l'abattoir de Valenciennes

La mobilisation de la filière n'aura pas suffi, la préfecture du Nord confirme la fermeture administrative pour 2 mois de l'abattoir de Valenciennes, pour des dysfonctionnements et des non-conformités.

Jeudi matin, environ 80 personnes se sont réunies devant l'établissement de service public au moment où la dernière bête a été abattue.

Il faut soutenir l'économie et le travail de cette filière

Autour des 23 salariés du site, des éleveurs venus en tracteur, et des bouchers dont le patron départemental, Laurent Rigaud. "Sanitairement, tout est correct. Ce que demande la fédération des bouchers charcutiers traiteurs des Hauts-de-France, c'est qu'on redémarre avec un plan de charges sur les travaux. On met autour de la table les financeurs."

Plusieurs élus ont participé au rassemblement © Radio France - Rafaëla Biry-Vicente

Selon le représentant de la profession, cette fermeture provisoire risque de condamner l'établissement. "On a 36 bouchers qui travaillent avec des éleveurs du territoire. Les abattoirs limitrophes ne pourront pas accueillir leurs animaux la semaine prochaine. On ne peut pas arrêter l'économie. On ne peut pas leur demander de nourrir les gens et en même temps d'arrêter parce qu'on a pris une décision."

Un couperet catastrophique pour tous les circuits-courts

Plusieurs élus, du RN au PS, ont également participé au rassemblement, dont Marie-Sophie Lesnes. La vice-présidente du conseil régional en charge de l'agriculture dénonce la décision de l'Etat : "Je pense qu'on aurait pu éviter ce coup de Trafalgar en se mettant autour de la table plus en amont. On a d'autres exemples, Le Nouvion-en-Thiérache, par exemple, où il y a également des menaces de fermeture. L'Etat a pris la précaution de mettre tout le monde autour de la table bien en amont pour trouver une stratégie alternative : on va construire un nouvel outil près de Saint-Quentin et Le Nouvion ne fermera que quand ce nouvel outil sera construit. On aurait aimé éviter le couperet catastrophique pour tous les circuits courts, les bouchers, les détaillants, les agriculteurs. Quand ça s'arrête comme ça, c'est vraiment un cauchemar". souligne l'élue, qui réclame un moratoire.

Le préfet assure qu'il va proposer la poursuite d'un abattage dans le secteur du valenciennois et un nouvel échange d'ici deux semaines pour faire le point sur la situation.

Il rappelle que ces dysfonctionnements et non-conformités ont été constatés et signalés dès le 4 octobre. L'établissement avait été informé qu'il risquait de voir suspendu son agrément sanitaire. Sa situation sera de nouveau examinée dès que les actions correctrices auront été effectuées.

Selon un devis élaboré il y a plusieurs mois par la FDSEA, les travaux de remise en état sont estimés au maximum à 800.000 euros . Le Conseil Régional se dit prêt à mettre la main à la poche.