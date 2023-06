La préfecture et les pompiers de l'Oise rappellent les bonnes pratiques face au risque de feux de récolte

Alors que les députés se penchent ce 28 juin sur une proposition de loi renforçant la prévention des incendies, la préfecture de l'Oise et les pompiers font paraître un guide des bonnes pratiques afin de lutter contre les feux de récolte, conçu en partenariat avec les agriculteurs et le monde forestier. Pour rappel, quatre secteurs du département de l'Oise sont placés au niveau le plus élevé de "crise" sécheresse, au 28 juin 2023.

Un partenariat pompiers - monde agricole

Les agriculteurs sont invités à nettoyer leurs machines et débroussailler en amont, puis à moissonner tôt le matin ou tard le soir avec des réserves d'eau mobile à proximité des champs. En cas d'incendie, il s'agit d'alerter le plus vite possible le SDIS de l'Oise et d'éteindre le feu grâce à un extincteur présent dans la moissonneuse. Ces machines doivent faire l'objet d'une vigilance particulière, rappelle le SDIS de l'Oise : "parmi les principales sources d’éclosion, la moissonneuse batteuse génère de nombreux risques d’incendie : projection de pierres lors du broyage de paille, feu de poussière, feu de courroies échauffées, de roulements insuffisamment graissés ou encore feu de chaume au contact de surfaces chaudes (pot d’échappement, roulements ...)."

Le SDIS 60 affirme être "en lien constant" avec les représentants du monde agricole pour se tenir informé de l’état précis de l’avancée des récoltes et d’identifier les ressources en eau qui pourraient être mobilisables en cas de départ d’incendie. "Le SDIS de l’Oise a récupéré 9 citernes de 10 000 litres reformées provenant du Ministère des Armées. Ces citernes ont été positionnées en accord avec la Fédération Départementale des Syndicats Exploitants Agricole (FDSEA) sur des exploitations agricoles isolées afin d’améliorer la lutte contre les feux d’espaces naturels." En prévision de l'été, les pompiers de l'Oise ont aussi établi un annuaire d’agriculteurs référents qui seront les interlocuteurs particuliers en cas de départ de feu.

La lutte contre les feux d’espaces naturels est l’affaire de tous

Les pompiers de l'Oise souhaitent appeler tous les habitants à la vigilance. L’action humaine, intentionnelle ou non, est 9 fois sur 10 la source du départ de feu. Il s'agit donc de rappeler quelques règles élémentaires de prudence :

(végétaux secs ou humides) que ce soit avec un incinérateur de jardin ou à l'air libre, en application de l’article L541-21-1 du Code de l’environnement Du 1 er juillet au 15 septembre de chaque année, il est interdit à toute personne, y compris les propriétaires, de porter ou d’allumer du feu dans les bois et forêts et à distance de moins de 200 mètres de ceux et d’y fumer ou d’y apporter des appareils producteurs de feu.

L'ensemble des bons réflexes est à retrouver en ligne .