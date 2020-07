La préfecture interdit le ramassage de coquillages entre le Havre et Veulettes-sur-Mer pour raison sanitaire

"Compte tenu du risque sanitaire, cette interdiction doit être strictement observée", est-il écrit dans le communiqué. Informée par la DDTM et sur avis de l'ARS, la préfecture de la Seine-Maritime a décidé d'interdire, ce jeudi 24 juillet, " la consommation, le ramassage, la pêche, le transport et la commercialisation de coquillages filtreurs" sur tout le littoral entre le Havre et Veulettes-sur-Mer (Seine-Maritime).

En cause : la présence du Dinophysis, un phytoplancton toxique détecté dans l'eau de mer par la station Ifremer de Port-en-Bessin. "Dans ce cas, les coquillages et plus spécialement les moules peuvent être contaminées par une toxine", écrit la préfecture. Ladite toxine peut provoquer diarrhées, vomissements et douleurs abdominales quand les coquillages sont mangés.