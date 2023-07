La préfecture valide le projet de grande ferme aquacole dans la baie de Cannes

Après 25 mois d'expertise, le feu est finalement passé au vert. La société Aquafrais Cannes a reçu la validation de la Préfecture des Alpes-Maritimes pour mettre en place son rassemblement de fermes aquacoles dans la baie de Cannes.

L'enquête publique rendue en avril 2023 avait conclu que ce projet "semble peu compatible avec la vocation touristique de la baie » et « qu'il ne semble pas pouvoir s’inscrire dans une démarche de transition écologique". Mais c'est à la Préfecture que revient le pouvoir de trancher en dernier lieu.

C'est donc chose faite en cette fin juillet, et Aquafrais s'en réjouit. Dans un communiqué, l'entreprise salue "une première en France depuis 25 ans, et un grand pas pour la filière aquacole". Aquafrais rappelle également avoir reçu plusieurs autres avis favorables pour son projet, notamment de la commission des cultures marines, et des missions régionales d'autorité environnementale.

"Au total, plus de 500 pages de dossiers, 80 rencontres et plus d'une vingtaine de visites ont été effectuées en toute transparence auprès d’acteurs clés de la profession, institutions et professionnels azuréens désireux d’en apprendre plus sur le projet de modernisation et d’entrer en discussion avec Aquafrais Cannes, acteur implanté sur le territoire depuis plus de 35 ans" précise la société.

Fusion de plusieurs fermes

Dans le détail, le projet consiste à rassembler cinq sites existants en trois, en les regroupant au large du Golfe-Juan/Cannes. Les concessions du cap d'Antibes et de Théoule-sur-Mer vont fermer. L'ensemble de l'exploitation fera 24.000m², soit environ trois terrains de foot. Cela permettra de doubler la production d'Aquafrais.

Les installations en mer devraient être effectuées au printemps 2024.

Fronde à Golfe-Juan

Ce regroupement de fermes aquacoles a soulevé de vives résistances de la part de plaisanciers, pêcheurs, riverains et plagistes à Golfe Juan . Ils pointent un enjeu écologique trop important, et sont inquiets quant à la navigation dans le secteur.