La préfète d'Indre-et-Loire autorise l'expansion d'une ferme à Courcoué qui pourrait dépasser les 1.000 bovins

Courcoué, France

Le projet d'agrandissement d'une ferme de vaches laitières, à Courcoué, dans le sud-Touraine, près de Richelieu, a obtenu le 27 janvier 2020 le feu vert de la préfète d'Indre-et-Loire. Après une enquête publique réalisée l'été dernier et qui donnée un avis favorable, elle a signé un arrêté autorisant un passage de 550 vaches laitières au Domaine de la Croix Morin, et cela malgré l'opposition des maires des communes environnantes, Courcoué, Chaveignes et La Tour-Saint-Gelin. Ils ont adressé à la préfète un courrier en lettre recommandée le 5 décembre, sans réponse à ce jour.

Les nuisances de tous ordres dont pâtissent nos communes et nos administrés sont directement proportionnelles à la taille de ce cheptel - Les maires des trois communes environnantes

Pourtant, selon les élus des trois communes, l'histoire de cette ferme des "mille vaches" est une succession d'erreurs et d'imprécisions. La ferme comptait 350 vaches laitières en 2004. L'exploitant est monté sans autorisation à 550. Réprimande des services de l'État en 2018, sans effet. Et désormais, la préfecture lui donne le feu vert pour une exploitation à 550 vaches laitières. Sur ce seuil de 550 vaches laitières, la loi est claire. L'exploitant pourra en élever 25% de plus, sans autorisation supplémentaire, soit 680 vaches laitières, ce qui fera plus d'un millier avec les génisses et les petits veaux.

Plus de 1.000 bovins, concentrés sur le plateau de Beaumené à Courcoué, c'est totalement inconvenant - Le maire de Courcoué, Jean-François Couvrat

Plus de 700 vaches, dans une stabulation qui n'est faite que pour 350, des routes défoncées par le passage des camions incessants et des tracteurs, une odeur très gênante... autant d'arguments qui font que les maires de Courcoué, Chaveignes et La Tour-Saint-Gelin envisagent de porter l'affaire en justice. Les trois élus des communes environnantes ont mandaté un cabinet d'avocats pour connaitre les moyens d'actions juridiques. La réponse du cabinet devrait arriver prochainement. On saura alors si les trois communes attaquent l'arrêté de la préfecture d'Indre-et-Loire.