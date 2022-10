Bassines pour l'irrigation : la préfète des Deux-Sèvres défend un protocole d'accord "exemplaire"

Dans les Deux-Sèvres, la préfète défend un protocole d'accord "exemplaire" sur les bassines. Protocole signé en 2018 sur la création de 16 réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre niortaise et qui est contesté par des opposants réunis notamment au sein du collectif Bassines non merci. Opposants qui annoncent une nouvelle mobilisation le week-end du 29-30 octobre à Sainte-Soline , là où les travaux de la deuxième réserve du projet ont démarré.

"La base du protocole, c'est la sobriété de l'eau"

"La base du protocole c'est la sobriété de l'eau. Le protocole prévoit une diminution des volumes utilisés", insiste Emmanuelle Dubée qui défend l'intérêt de la substitution. "On utilise l'eau des nappes phréatiques mais que sur la partie qui déborde. Nous avons en Poitou-Charentes des nappes peu profondes. On remplit la réserve en hiver lorsque certaines conditions sont réunies c'est-à-dire le moment où l'eau ne resterait pas dans les nappes mais s'écoulerait de toute façon jusqu'à l'océan". Et le réchauffement climatique de plus en plus visible ne remet pas en cause la pertinence du projet selon la représentante de l'État, "au contraire".

La préfète qui cite une étude du BRGM, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, de juillet 2022 sur les années 2001-2011, étude qui montre que "la construction des 16 réserves auront un impact positif sur le milieu".

"L'État est là pour veiller à ce que les engagements soient tenus"

Un protocole qui n'est plus aujourd'hui soutenu par tous les signataires. La quasi-totalité des associations environnementales tout comme la députée Delphine Batho ont d'ailleurs quitté les instances de suivi. La préfète des Deux-Sèvres estime qu'il y a eu "une perte de confiance liée au sentiment qu'un jour on n'exigera pas de contrepartie des agriculteurs ou que ça n'allait pas assez vite".

Car le protocole prévoit des engagements individuels et collectifs des agriculteurs. "On leur demande de changer leur façon de produire". Des engagements pas assez contraignants selon certains comme la réduction de 50% les pesticides qui n'est accompagnée d'aucune échéance. "L'État est là pour veiller à ce que les engagements soient tenus", insiste la préfète. "Nous travaillons avec la chambre d'agriculture sur la mise en place d'une méthode d'évaluation sur la réduction de l'usage des phytosanitaires et sur la tenue des objectifs et nous serons au rendez-vous", assure Emmanuelle Dubée.