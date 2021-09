La présidente de la FNSEA Christiane Lambert en visite dans une ferme à Niort pour lancer le congrès

Reporté plusieurs fois à cause du covid-19, le congrès national de la FNSEA se tient depuis ce mardi 21 septembre à Niort (Deux-Sèvres). En amont des premiers travaux, la présidente du premier syndicat agricole français Christiane Lambert est allée visiter une exploitation.

Le 75e congrès de la FNSEA se tient à Niort du 21 au 23 septembre. Pour marquer le coup d'envoi de ce rendez-vous, Christiane Lambert la présidente du principal syndicat agricole français, s'est d'abord rendue dans une exploitation agricole de chèvres, vaches parthenaises et céréales à Niort, le Gaec du Petit Chauveux.

"Une ferme qui respire le dynamisme et l'enthousiasme !", lance Christiane Lambert. "Beaucoup de travail pour assurer le bien-être des chèvres. Des investissements importants, 100 000 euros. Et puis, l'autonomie fourragère. Grâce à l'irrigation, ils peuvent avoir des cultures qui permettent de produire du bon fourrage". Irrigation grâce au barrage de La Touche-Poupard.

On ne peut pas avoir d'agriculture sans eau

L'eau, sujet sensible. Une mobilisation des opposants aux projets de bassines géantes appellent d'ailleurs au rassemblement ce mercredi 22 septembre à 12h place de la Brèche à Niort. "Sans polémique on arrive à trouver des consensus, comme c'est le cas ici. Je pense que le consensus, il faut plusieurs années pour le construire. Et que des mouvements radicaux viennent ensuite contester, c'est assez ennuyeux quand localement les gens trouvent un accord. Moi, je fais confiance au dialogue local.".

Il y a aussi un lien à renouer reconnaît la présidente du syndicat. "Nous sommes dans une société où il y a beaucoup de radicalité et de critiques. Les réseaux sociaux ont quand même développé une certaine forme d'expression violente, anonyme en plus, ce qui est problématique concernant l'agriculture. Oui, nous le sentons des remises en question, de la construction de bâtiments d'élevage, de certaines pratiques, des agriculteurs qui sont pointés du doigt même quand ils vont semer leurs cultures". Cela passe selon Christiane Lambert par le dialogue et la pédagogie.