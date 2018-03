Montbrison, France

A l'occasion de leur assemblée générale annuelle, les adhérents de la FDSEA de la Loire ont débattu des sujets d'actualité : les exportations et le Mercosur ou encore les états généraux de l'alimentation (qui doivent donner naissance à une loi leur garantissant un meilleur revenu, puisque les coûts de production devront être pris en compte dans le calcul des prix de vente). La question de l'indemnisation des exploitations victimes de calamités agricoles a également été abordée. Tout comme la faiblesse du niveau des retraites des agriculteurs (820 euros en moyenne), les dégâts causés par les sangliers ou la présence du loup qui vient tout juste d'être identifiée dans la Loire.

Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA a répondu aux questions des adhérents et abordé la question de l'environnement. Dénonçant des campagnes "mensongères" sur le glyphosate, un discours "antiphytosanitaire" et même un climat "antiagriculture" qui ferait de la peine aux exploitants agricoles : "vous avez vu les émissions de Madame Lucet ? Vous avez vu ce que fait L214 avec les intrusions dans les élevages ? C'est quand même à charge assez souvent. Regardez dans les médias tout ce qu'il y a eu contre les agriculteurs. Donc c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui combattre. Ils vont continuer à faire leur militantisme. Mais nous nous disons aux agriculteurs, prenez la parole. Montrez qui vous êtes, montrez que vous êtes sérieux. Montrez que vous êtes professionnels et crédibles. Et que si on dit qu'on a besoin de produits phytosanitaires c'est parce qu'il faut qu'on livre des produits avec zéro défaut. Aujourd'hui il y a aussi l'utilisation de produits phytosanitaires en agriculture biologique. Le cuivre est sur la sellette. Tout le monde est regardé de plus près. Mais il y a eu des caricatures très blessantes, c'est vrai".