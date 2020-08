Dordogne : la production agricole en baisse de 4,6%

L'année 2019 a été médiocre pour la ferme périgourdine : les ventes de vin ont baissé de près d'un quart par rapport à 2018, et les ventes de viande bovine de 11,6% en valeur. A l'inverse la production de fruits et légumes a progressé de 22%

L'année 2019 a été médiocre pour la production agricole en Nouvelle Aquitaine : la Direction régionale de l'agriculture vient de publier un chiffre d'affaire en baisse moyenne de 4%, toutes productions confondues en Nouvelle Aquitaine. La Dordogne n'échappe pas à la tendance, avec une production agricole globale de 808,2 millions d'euros en Périgord, en baisse de 4,58% par rapport à 2018.

Du mieux pour les fruits et légumes, et l'élevage de porcs, chèvres et moutons

Quelques filières tirent leur épingle du jeu dans cette tendance médiocre : les ventes de fruits et légumes ont progressé de 22% en 2019 par rapport à 2018, pour atteindre les 158,8 millions d'euros. Le chiffre d'affaire progresse également de 11,6% en moyenne pour les ovins, porcins et caprins en Dordogne (c'est mieux que la progression régionale de 8%), pour un cumul de 32,6 millions d'euros

Effondrement pour le vin, et pour la viande bovine

C'est la filière viticole qui s'effondre le plus en Dordogne en 2019 : la chute est de 24,26% pour 148,9 millions d'euros de ventes (et de 16% sur l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine). La filière bovine continue de reculer avec un recul des ventes de viande à 87,9 millions d'euros, en baisse de 11,65% sur une année. Ce recul n'étonne pas le président de la section bovine de la FDSEA Nicolas Lagarde : "le cheptel de bovins a viande a diminué de presque 10% en 10 ans en Dordogne, et le cheptel laitier de presque 40%. Le Périgord ne compte plus que 20.000 vaches laitières, et moins de 81.000 mères de races à viande. Vous avez des éleveurs qui partent en retraite sans être remplacés, et d'autres qui en ont marre : la consommation de viande baisse et on veut importer aujourd’hui de la viande du Canada ou d'Amérique du sud !"

Nicolas lagarde, le président de la section bovine de la FDSEA, n'est pas étonné par ce nouveau recul de la production Copier

La progression des ventes de céréales (+3,64% pour un total de 48,4 millions d'euros) cache un recul des surfaces cultivées en maïs : Les ventes de maïs ont reculé de 15% en Nouvelle Aquitaine en quatre ans, et pour le président de la Fédération des agriculteurs irrigants Eric Frétillère "La Dordogne n'échappe pas à cette tendance : les surfaces semées en maïs en Dordogne ont chuté de 40% entre 2010 et 2017 ; pour descendre aux alentours de 20.000 hectares dont la moitié irrigués. Le maïs est pourtant nécessaire pour les labels de qualité du Périgord : canards gras, poulet labels et jambon de Bayonne." La chute est de moitié pour le maïs fourrage sur la même période. La récolte de maïs 2020 sera une exception, avec une progression attendue de 7 à 8%, grâce au renfort des producteurs de blés, qui se sont rattrapés sur le maïs quand la météo à détruits leurs semis.