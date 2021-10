La production de miel a été divisée par deux en Indre-et-Loire à cause de la météo pourrie de 2021

Il y a environ 14.000 ruches, en Indre-et-Loire, dont s'occupent un millier d'apiculteurs, dont quelques dizaines seulement sont des professionnels. Dans notre département aussi, la production attendue a été réduite de moitié par les caprices de la météo.

"Vous l'avez vu sur vos fleurs, si vous avez un jardin : d'abord, il y a eu les gelées sur les arbres fruitiers, les cerisiers, les pommiers détaille Jean-Claude Pillu, préside "les Amis des Abeilles", un syndicat qui regroupe environ 350 apiculteurs de notre département. Après les gelées, il n'y a plus de pollen et de nectar. Ensuite, dès le 1er mai, on a eu de l'eau et du froid à la fois. La nature a été quasi-bloquée ou les fleurs ont été lavées. Les abeilles ne sont pas sorties et quand elles sortaient, elles ne trouvaient pas grand chose".

Le problème de l'essaimage est aussi venu aggraver la situation. "Ce qu'on appelle l'essaimage, c'est quand un paquet d'abeilles part avec la reine. Toutes les abeilles qui restent dans la ruche élèvent une autre reine. Pour ça, il leur faut du nectar ou du pollen mais comme elles n'ont pas pu sortir, il n'y a pas eu d'élevages de nouvelles reines".

Les productions les plus pénalisées ont été celles de mai-juin : l'acacia, le châtaignier, le tilleul, ce qui fait le miel le plus relevé, le plus savoureux. - Jean-Claude Pillu, le président des Amis des Abeilles

Même constat chez Michael Pretseille qui s'occupe de 350 ruches réparties dans des châteaux de la Loire et autres lieux d'exception dans un rayon de 60 kilomètres autour de Chenonceau. "Normalement, les abeilles amassent puis consomment lorsqu'elles ont besoin, et globalement entre mars et août, la courbe est croissante. Cette année, la courbe est plate ou, au mieux, légèrement croissante, donc on n'a pas assez de miel à vendre. Il y a eu trop de chaud-froid et d'essaimage".

Du sirop souvent donné aux abeilles pour compenser ce qu'elles ne trouvaient pas dans la nature

Comme les abeilles ne trouvaient pas dans la nature tout ce dont elles avaient besoin, beaucoup de producteurs amateurs ont compensé en leur donnant du sucre, sous forme de sirop, importé d'Amérique latine, le plus souvent. Une pratique sur laquelle Romain Henry s'interroge. Il possède 250 ruches en production bio à Lémeré, près de Chinon.

Il s'inquiète des effets du remplacement progressif de l'abeille noire, l'espèce locale, par des abeilles originaires d'Italie ou du Caucase qui sortent plus tôt en saison pour faire du miel d'acacias, par exemple. "La seule façon de faire quand on a des abeilles qui ont besoin de tout le temps être au taquet, c'est de leur donner du sucre. Ce sirop, globalement, c'est l'homme qui le transforme pour le donner aux abeilles alors que normalement, elles devraient être capables de se nourrir toutes seules. S'il n'y a pas l'homme pour s'en occuper dans un climat dégradé comme celui de cette année, les abeilles meurent. On a donc, de plus en plus, une abeille qui n'est plus sauvage, qui est domestique".

Conscient de tenir un discours qui ne fera sans doute pas l'unanimité au sein de sa profession, Romain Henry poursuit. "J'aimerais vraiment savoir combien de tonnes de sirop ont été distribuées aux abeilles, en France? Des dizaines de milliers de tonnes, voire peut être même plus. Il y a du miel produit, c'est très bien car il y a une filière, des métiers et des gens derrière, mais je pense qu'il faut aussi poser la question du modèle d'apiculture qu'on a et comment ça se traduit en termes de mûrissement dans les années qui sont difficiles climatiquement. Et on sait que ça ne va pas aller en s'améliorant" précise Romain Henry.