La production de myrtilles n'a pas résisté à la canicule en Corrèze

Corrèze, France

Evelyne Prat cultive environ 5000 pieds de myrtilliers à Sarroux en Haute-Corrèze. Une première pour la productrice : elle a déjà terminé la récolte. "Une année normale ça (la récolte, NDLR) peut s'étaler de juin jusqu'à septembre". Certaines variétés qu'elle cultive, les plus tardives, n'ont même donné aucun fruit cette année. La productrice a fait les compte : elle n'aura récolté qu'un dixième par rapport aux années précédentes. "C'est une catastrophe !"

Une production future compromise

Pire encore, certains arbustes sont devenus tout marron. "On a l'impression qu'ils ont grillé" commente Evelyne Prat. De fait de nombreux pieds de son verger ont dépéri, brûlés par le soleil et séchés par le manque d'eau. Ils repartiront du pied assure la productrice "mais ils ne donneront pas de nouveaux fruits avant plusieurs années." Elle sait donc déjà que sa production future est compromise. Et si les étés prochains sont de nouveau très chauds et secs, c'est l'avenir même de son verger qui sera compromis selon elle.

Une moitié de myrtilles sauvages en moins

La production de myrtilles sauvages n'est guère mieux lotie. Cédric Deguillaume à Chaumeil en ramasse entre 6 et 8 tonnes chaque année en général. Il table sur une récolte cette année qui ne dépassera pas la moitié, voire moins encore. Mais la saison n'est pas encore terminée pour lui. Voyant la sécheresse il a préféré arrêter la récolte plus tôt pour attendre de nouvelles pluies. Il a bien fait. "On a quand même eu cette masse d'eau fin juillet, début août, qui va permettre de retrouver, sur des zones où on n'a pas ramassé, un petit peu de fruits". Mais cela ne rattrapera pas de toute façon la production globale cette année.