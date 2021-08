La production de vin en France atteint un niveau "historiquement bas" en 2021

La production française de vin, en 2021, devrait atteindre un niveau "historiquement bas" et être en baisse de 24% à 30% a annoncé ce vendredi le ministère de l'Agriculture. En cause : un épisode de gel sévère au printemps, qui a aussi gravement affecté les arbres fruitiers.

L'épisode de gel au mois d'avril était terrible, on le savait, mais cet été pluvieux n'a rien arrangé. Mildiou et oïdium, deux maladies redoutées par les viticulteurs et provoquées par de fortes pluies, ont contaminé les vignes françaises cet été. Résultat : la récolte de raisin sera en forte baisse cette année 2021 et la production de vin, de fait, aussi. Elle devrait se situer entre 32,6 millions et 35,6 millions d'hectolitres, selon les estimations au 1er août du service statistique du ministère, Agreste.

Gel destructeur et attaque massive de milidou

"La production viticole 2021 est prévue historiquement basse, inférieure à celles de 1991 et 2017 concernées elles aussi par un gel sévère au printemps", note le ministère. "Pour l'heure, le rendement serait proche de celui de 1977, année où la récolte viticole avait été réduite par un gel destructeur et des précipitations estivales", poursuit-il, avant de conclure, "après le gel, la coulure et les maladies accentuent les pertes."

Pertes colossales

Dès le mois de juillet, les vignobles de Champagne avaient constaté de 20 à 25 % de pertes liées au mildiou et jusqu'à 60 % et 70 % de pertes pour les vignobles du Jura. Certains vignobles bourguignons prestigieux redoutent jusqu'à 90% de perte, comme à Puligny-Montrachet, en Côte-d'Or. Même constat dans l'Yonne. À cette époque de l'année, le raisin qui pousse dans les vignes devrait être en train de verdir, mais certains fruits sont blanchis par l'oïdium, un champignon qui finit par faire éclater le raisin.

Dans les vignobles corréziens, les viticulteurs ont compté jusqu'à dix fois plus de pluie, en juillet, que lors d'une année normale. En Alsace, dans le Berry, en Sarthe, le mildiou fait des ravages dans les cultures de tomates et de pommes de terre et mais aussi des dégâts dans les vignes. Et le Sud n'est pas épargné : dans le Vaucluse, une partie de la récolte 2021 de Côtes du Rhône est compromise, tout comme celle des vins de Provence, dans le Var.

Les vignes... et les arbres fruitiers

Enfin, le gel d'avril a aussi gravement affecté les arbres fruitiers français, en particulier les abricots dont la récolte 2021 devrait être amputée de moitié, par rapport à la moyenne.