La punaise des céréales envahit des communes de Touraine

C'est un phénomène rare lié à la sécheresse. Des millions de punaises des champs appelées aussi punaises des céréales se sont installées dans les jardins, sur les façades et même à l'intérieur des maisons d'une bonne dizaine de communes en Indre-et-Loire.

Alerte aux punaises des champs en Touraine! Des hordes de ces punaises, habituellement confinées dans les champs de céréales, envahissent les jardins et les abords des maisons dans au moins une dizaine de nos communes rurales. Par millions, elles grimpent aux murs et entrent dans les intérieurs. Les maires de Tauxigny, Rouziers-de-Touraine, Saint Branchs, Esvres-sur-Indre, Reugny, Chinon et Notre-Dame-d'Oé ont lancé un appel à l'aide car leurs habitants s'inquiètent. Il n'y a pour l'instant aucune véritable solution pour détruire ces punaises envahissantes.

Voilà plus d'une semaine que ces punaises des champs ont commencé leur travail d'invasion. Edouard Rossi tient une chambre d'hôte à Esvres-sur-Indre, il se bat contre ces bestioles à coup d'aspirateur et de bombe insecticide.

C'est arrivé après la canicule et la récolte des cultures de colza. Sont apparues des tas de petites bestioles toutes noires de 4 à 5 mm de long sur 1,5 mm de large. Par millions, elles ont envahi les jardins, les façades et progressivement sont entrées dans les maisons -Edouard Rossi, propriétaire de la chambre d'hôtes "La Villa Cassandre"

Les maisons envahies par ces punaises sont proches de champs de colza. C'est là qu'habituellement ces punaises se cachent. Si elles en sont sorties, c'est à cause de la sécheresse, explique Mathieu Loos, conseiller technique à la Chambre d'Agriculture de Touraine.

Ces insectes se nourrissent principalement de la sève des graminées, mais aujourd'hui tout est complètement sec et ils vont chercher leur nourriture ailleurs c'est-à-dire dans les gazons des jardins par exemple. Pour en venir à bout, il est interdit aux agriculteurs d'utiliser des insecticides. A Rouziers, l'agriculteur en question a déchaumé son champ de colza ce qui devrait permettre aux prédateurs des punaises d'entrer en action. Sinon, la seule solution c'est la pluie! -Mathieu Loos, Chambre d'Agriculture

Depuis une semaine, la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire reçoit les appels des maires désemparés. A Esvres-sur-Indre, Philippe Gassot ne comprend pas qu'on lui réponde qu'aucune solution n'existe.

Les services de l'Etat ne m'apportent aucune solution, la seule chose qu('ils me disent c'est: vous n'avez pas le droit d'imposer à un agriculteur de déchaumer son champ et vous n'avez pas le droit d'utiliser des insecticides. Il faut attendre qu'il pleuve. Bref, on demande au maire de faire tomber la pluie! Philippe Gassot, maire de Esvres-sur-Indre

C'est la nature qui, peut-être, remettra elle-même de l'ordre comme le confie James Deligny, le maire de Rouziers-de-Touraine. Il a constaté ce mardi qu'après l'invasion importante des punaises ce weekend, elles sont aujourd'hui en forte diminution.