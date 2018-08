Yonne, France

Entre 40 et 50 000 personnes sont recrutés pour les vendanges cette année en Bourgogne, un chiffre relativement stable. C'est moitié moins qu'en région Champagne. Des personnels surtout recherchés dans le sud Bourgogne et dans l'Yonne pour la récolte des grands crus ou des Crémants.

On s'y prend bien avant l'été pour être sur de trouver - Marie Bordier du domaine de la Meulière à Fleys

Aujourd'hui plus d'un poste sur deux est pourvu selon la CAVB (la confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne). Dans l'Yonne la recherche de vendangeurs a déjà commencé. Certains domaines s'y prennent très tôt pour être sûr d'avoir un effectif complet. C'est le cas du domaine de la Meulière à Fleys, selon Marie Bordier, 65 coupeurs sont nécessaires pour ces vendanges et pour ne pas avoir à trop chercher elle essaie de fidéliser au maximum d’anciennes recrues. La moitié en moyenne de son effectif total. Pour le reste, elle passe des annonces dès la mi-juin et se constitue même une liste d’attente dans laquelle elle peut piocher en cas de désistement. Elle apprécie particulièrement les jeunes retraités qui sont selon Marie Bordier des personnels efficaces et fiables. Elle y arrive mais il faut anticiper le plus possible précise la jeune femme.

La difficulté aujourd'hui : fixer la date du début des vendanges qui pourrait être retardée d'une semaine -Guilhem Goisot viticulteur à Saint-Bris

A Saint-Bris-le-Vineux aussi, Guilhem Goisot vendange toutes ses vignes à la main. Son équipe d'une quarantaine de vendangeurs est constituée mais le problème aujourd'hui est de leur dire quand ils vont commencer. On arrive à trouver de la main d’œuvre mais lorsqu’on a retenu leur candidature explique le viticulteur, nous étions sur une base de début de vendanges vers le 25-27 Aout. Aujourd’hui à cause du manque d’eau, la date de coup d’envoi risque d’être reportée d’une semaine voir davantage et cela peut entrainer des désistements dans les équipes déjà constituées. Les étudiants par exemple disponibles fin Aout ne le seront plus début Septembre.

Les viticulteurs attendent désormais un peu de fraicheur et d’eau. Des prélèvements de raisins sont prévus la semaine prochaine pour déterminer leur maturité et la date des vendanges.