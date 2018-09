Corrèze, France

Les producteurs corréziens ont déjà commencé à ramasser des noix, les fraîches. La saison se termine même déjà avec un bilan très bon pour le fruit, mais moins pour les ventes. "Il a fait très chaud et la noix est un fruit d'automne, explique Philippe Leymat, producteur à Branceilles au GAEC des Gariottes. Les chaleurs nous ont pénalisés". Rien de très grave, la noix fraîche reste un marché de niche et les producteurs misent bien plus sur les variétés à sécher. Et là les espoirs sont très grands cette année.

L'alternance

"C'était inespéré d'avoir un rattrapage comme ça" dit Philippe Leymat, rappelant que l'an dernier sur les 40 hectares de son exploitation, la récolte n'avait été que de 8 tonnes au lieu de 80 normalement. "Je pense qu'ont a eu ce qu'on appelle l'alternance. Comme les arbres n'ont pas eu de fruits l'an dernier ils ont bien refait leur système racinaire et cette année il y a une bonne mise à fruit".

Il faut encore de la pluie

Reste juste à attendre la chute des noix pour entamer la récolte. Il faudrait donc un peu de pluie. "On n'est pas tout à fait à maturité explique Alain Pouquet, le président du Syndicat AOP Noix du Périgord. Avec de l'eau, le brou devrait commencer à s'ouvrir et à partir de là nous pourrions démarrer la récolte." Traditionnellement le ramassage des noix à sécher commence vers le 5 octobre en Corrèze. Sur l'ensemble de la zone de l'appellation, Corrèze, Lot et Dordogne, 4500 tonnes de noix sont récoltées les meilleures années.