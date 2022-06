La récolte d'arnica annulée dans les Vosges

Année blanche pour l'arnica dans les Vosges. Le conseil départemental des Vosges qui participe au comité de pilote "Arnica des Hautes Vosges" annonce l'annulation de la récole prévue cet été sur le massif, qui représente en temps normal les trois quarts de la ressource sauvage récoltée en France. Une plante qui sert ensuite notamment à l'industrie pharmaceutique. C'est une conséquence de la rareté de l'arnica et de nouvelles règles de cueillette.

600 kilos prévus puis plus rien

Dans un premier temps, le comité de pilotage avait fixé un quota de 600 kilos pour l'été au lieu des cinq tonnes voulues par les cueilleurs et l'industrie pharmaceutique. Mais après une nouvelle visite, il apparaît selon le communiqué du conseil départemental des Vosges que "les zones denses en fleurs restent localisées". Une présence trop faible par rapport aux nouvelles règles de cueillette qui prévoient de ne cueillir qu'une plante sur deux dans les zones denses par exemple.

"On avait déjà pressenti qu'il n'y avait pas énormément de ressources mais en y retournant, j'ai fait une vérification plus précise qui m'a amené à me dire que les estimations d'il y a dix jours étaient optimistes et qu'il n'y avait pas grand chose", explique Fabien Dupont, chargé de mission Natura 2000 au parc naturel régional des Ballons des Vosges.

La raréfaction de l'arnica dans les Hautes-Vosges n'est pas un phénomène complètement nouveau. La production est en chute constante "en raison notamment de la modification du régime des pluies et des sécheresses successives" selon le conseil départemental des Vosges. L'an dernier, seuls 200 kilos avaient été autorisés. En 2020, la campagne avait déjà été annulée au Markstein.