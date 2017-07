Après une année 2016 catastrophique, la récolte de blé semble meilleure dans le Haut-Rhin en 2017. La qualité est là, ainsi que les rendements. La moisson se termine cette semaine. C'est une petite bouffée d'oxygène pour les céréaliers qui reviennent d'une période difficile.

Après une année 2016 catastrophique, la récolte de blé s'annonce dans la moyenne dans le Haut-Rhin. Les agriculteurs font en ce moment leurs derniers tours de moissonneuses et de tracteurs. La moisson se termine, elle duré une dizaine de jours. A cause de la sécheresse du mois de février, cette moisson 2017 a été avancée d'une dizaine de jours.

Bonne qualité et rendements dans la moyenne

La qualité semble plutôt bonne, les rendements sont aussi dans la moyenne. Mais cela dépend des endroits, cela peut encore varier du simple au double. Le blé dans le Haut-Rhin, c'est près de 30 000 hectares. Il y a 3 000 céréaliers. La culture de blé n'est pas majoritaire dans les exploitations, c'est surtout le maïs, récolté en octobre qui est important.

"La récolte de blé a été meilleure que l'an dernier dans le Haut-Rhin" : Thomas Obrecht, le président des céréaliers du Haut-Rhin Copier

La moisson se termine cette semaine dans le Haut-Rhin © Radio France - Guillaume Chhum

On revient dans une année normale. Ce qui est bien, c'est la qualité du blé qui est bonne. Pour les rendements, les résultats sont hétérogènes," Thomas Obrecht, le président des céréaliers du Haut-Rhin

"La qualité est là, pour les rendements, ce sera hétérogène. Il y a eu la sécheresse des mois de février et mars, qui n'a pas permis un développement correct de la plante. On attend pas de 2017 comme étant une année de performance économique. On va réussir à couvrir nos frais, mais pas d'améliorer notre trésorerie," souligne Thomas Obrecht, le président des céréaliers du Haut-Rhin.

Les céréaliers attendent maintenant le mois d'octobre, avec la récolte du maïs, culture principale dans les exploitations du Haut-Rhin.

Thomas Obrecht, le président des céréaliers du Haut-Rhin © Radio France - Guillaume Chhum