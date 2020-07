La récolte de blé s'annonce "catastrophique" dans le Poitou

Illustration : les moissons sont bientôt terminées dans la Vienne et les Deux-Sèvres.

Les moissons de blé sont sur le point de se terminer (milieu de semaine dans la vienne, fin et semaine pro dans les Deux-Sèvres), la récolte s'annonce déjà "catastrophique". Dans la Vienne comme dans les Deux-Sèvres, les productions seront plus faible d'au moins 30%.

Une météo capricieuse au moment des semis

Ça a mal commencé en octobre dernier avec de la pluie au moment des semis, et l'alternance ensuite de périodes humides et de sécheresse a enterré les espoirs des agriculteurs. "C'est une année très compliquée, avec une baisse de rendement sur l'orge, le blé et les colza", explique Denis Berjeron est président de la FNSEA dans la Vienne.

On perd entre 300 et 400 euros de l'hectare, très rapidement.

C'est bien l'une des pires moissons depuis 16 ans pour Grégory Nivelle à la tête de la FNSEA dans les Deux-Sèvres. "Pour moi, c'est la deuxième plus mauvaise année depuis 2004. A laquelle, s'ajoute une minoration du prix du blé lié à la qualité moindre." Une année qui n'a donc rien avoir avec celle "exceptionnelle" l'année dernière.