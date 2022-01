La récolte de certains coquillages interdite dans plusieurs zones du Finistère

Attention, si vous vous voulez ramasser des coquillages et les déguster ensuite. La préfecture du Finistère lance une alerte : des coquillages fouisseurs (du groupe 2) ont été analysés et sont toxiques. Le préfet interdit donc la pêche professionnelle et récréative et le ramassage, la purification et l'expédition de ces coques qui devaient servir à la consommation. Les palourdes et coques sont concernées dans la zone de production "Rivière du Belon aval". Plus précisément, tout le bras de rivière entre Beg Lanneguy et les ruines du fort de Belon est touché.

Si vous avez consommé des coquillages provenant de ces zones et que vous présentez des vomissements, diarrhées, ou des nausées, mais aussi des maux de tête persistants, désorientation et de la confusion, il faut appeler votre médecin.

D'autres interdictions de pêche touchent d'autres zones du département. La pêche des moules reste interdite dans la rade de Brest après une contamination au plomb. Toutes les informations, les lieux et les coquillages concernés sont sur la carte ci-dessous.