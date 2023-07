La récolte de fleur de sel bat son plein à Aigues-Mortes

Bottes de pluie aux pieds, pelles à la main, les sauniers ramassent la fleur de sel dans les eaux roses des marais salants, à Aigues-Mortes (Gard). La saison des récoltes a débuté début juillet, elle devrait se terminer fin août. Chaque jour, environ 28 tonnes sont ramassées, sans aucune machine. Et c'est au total environ 1.000 tonnes chaque été.

ⓘ Publicité

Les salins d'Aigues-Mortes sont ouverts aux visites. Ce jour-là, une petite dizaine de vacanciers a bravé le vent violent pour découvrir cette méthode artisanale. "Être aussi près, ça fait bizarre. c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours", confie Léane, 9 ans, venue de Grenoble avec ses parents. Grande découverte, d'ailleurs, pour Elsa, la maman : "Je ne savais pas du tout qu'on récoltait de cette façon. On ne savait pas non plus que La Baleine, c'était français !"

C'est Luc Vernhes, saunier depuis plus de 40 ans, qui fait la visite guidée. © Radio France - Emma Saulzet

C'est Luc Vernhes, saunier depuis plus de 40 ans et aujourd'hui à la retraite, qui fait les visites. "Le sel, c'est un produit magnifique, explique-t-il. Il faut qu'on le transmette : comment ça se fait, etc. Et puis on est un peu des magiciens, on prend de l'eau et on en fait du solide. On a un beau métier et on le conserve." À la fin de la visite, personne ne repart les mains vides. Chacun a son petit sachet de fleur de sel, en souvenir.

Les visites de récolte de fleur de sel sont ouvertes les mardis et jeudis matins, en juillet et en août, à 8h30 et 10h30. Toutes les informations et les réservations sur le site des Salins de Camargue.