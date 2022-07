La récolte de graines de moutarde atteint des sommets en Bourgogne

Est-ce la bonne nouvelle qui sonne la fin de la pénurie ? La récolte 2022 des graines de moutarde vient de s'achever, et le bilan est excellent pour la Bourgogne. Les rendements sont en forte hausse, et les prix devraient inciter les producteurs à en semer davantage.

Encore un peu de patience et l'absence de pots de moutarde dans les rayons de nos magasins ne sera plus qu'un mauvais souvenir. La récolte de graines de moutarde vient de s'achever en Bourgogne, et le bilan est très bon. Le rendement atteint en moyenne 18 quintaux par hectares, c'est un tiers de plus que d'habitude. Les 220 producteurs de moutarde de la région ont le sourire. A commencer par Fabrice Genin , producteur à Marsannay-Le-Bois, et président des producteurs de graine de moutarde de Bourgogne. "La météo du printemps nous a bien aidés" souligne ce producteur, "et cette année, nous n'avons pas été embêtés par les insectes ravageurs qui sont capable de détruite toute une récolte. Il faut dire que nous avons adopté de nouvelles variétés plus résistantes."

Fin de la pénurie cet hiver ?

La récolte 2022 va maintenant être confiée aux industriels comme Dijon Céréales. A partir de septembre les graines vont être triées, puis broyées avant d'être mises en pot aux alentours de novembre. "A partir de décembre , janvier nous aurons aussi l'arrivée des graines des USA et du Canada" précise Fabrice Genin, "ce qui devrait mettre fin à la pénurie dans nos rayons."

Les moutardes à l'honneur © Radio France - Philippe Garcia

Un meilleur prix pour les producteurs

L'autre bonne nouvelle, c'est que cette culture redevient intéressante pour les agriculteurs. "Avec des rendements incertains, nous sommes aujourd'hui environ 220 producteurs en Bourgogne. Les prix de la récolte 2022 ont été définis il y a un an, avant la pénurie. On sera payés 1350 euros la tonne. Avec la forte demande des industriels, la récolte 2023 est déjà vendue au prix de 2.000 euros la tonne. On lance donc un appel pour trouver de nouveaux producteurs. Il nous en faudrait une centaine de plus pour atteindre 10.000 hectares de moutarde cultivés en Bourgogne. C'est tout à fait possible, cela ne représente que 2% des surfaces cultivables de notre région."

A l'heure des barbecues et des délicieuses côtes de bœuf au grill, on espère qu'il vous reste une pointe de moutarde à poser au coin de l'assiette. On en trouve encore dans les magasins spécialisés de Dijon (et les bonnes épiceries ou la toute nouvelle Cité de la Gastronomie), une raison de plus pour venir faire un petit séjour dans la jolie capitale des Ducs.