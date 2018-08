La "fête de la récolte" est organisée pour la deuxième année ce dimanche à la Coopérative Origine Cévennes de Saint André de Majencoules.

Une coopérative à laquelle adhèrent aujourd'hui un peu plus de 90 producteurs d'oignons doux des communes avoisinnantes (Notre- Dame- de-la-Rouvière, Valleraugue, Saint- Martial, Sumène, ... ) et qui fait travailler une vingtaine de personnes.

"L'année dernière, on est sur une année record en terme de tonnage. On a vendu 2750 tonnes à la coopérative. Ca sera un peu plus modeste cette année à cause des conditions météo. "