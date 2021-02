La récolte de l'olive de Nice s'annonce "très bonne", après une année 2020 catastrophique

"On est contents, on fait une belle saison", se réjouit la présidente de l'inter-syndicat de l'olive de Nice. Les Alpes-Maritimes, contrairement à d'autres départements, n'ont pas trop souffert de la météo.

La saison de l'olive de Nice touche à sa fin. Les oléiculteurs qui produisent de l'huile d'olive ont terminé leur récolte, qui va durer jusqu'en mars pour ceux qui produisent des olives de table. "Et en moyenne, c'est une très bonne année", se réjouit la présidente de l'inter-syndicat de l'olive de Nice, Laurence Lessatini. Les Alpes-Maritimes sont même "le département de France qui s'en sort le mieux".

"On a eu un printemps et un début d'été assez doux alors que les autres, et notamment le Var voisin, ont eu un coup de gel au début de la saison, avant la floraison, qui a fortement abîmé les branches et les inflorescences, ce que l'on a pas eu, développe cette oléicultrice installée à La Trinité, près de Nice. On est passés près de la catastrophe donc on est contents, on fait une belle saison."

Laurence Lessatini dans son oliveraie, à La Trinité. © Radio France - Adèle Bossard

L'oliveraie de Laurence Lessatini se situe sur les hauteurs de La Trinité et produit en moyenne 60 tonnes d'olives. Cette année, elle s'attend même à produire davantage, après une année 2020 "quasi blanche". Une fois mûres, ces olives sont soit envoyées au moulin de Contes pour l'huile d'olive ou transformés sur place, en olives de table, en pâte d'olives, en tapenade... vendus en partie dans la boutique, sur place.

ÉCOUTEZ - La visite de l'oliveraie de Laurence Lessatini à La Trinité Copier

Le concours oléicole du salon de l'Agriculture maintenu

Le département des Alpes-Maritimes compte près de 5.000 hectares d'oliviers et l'olive de Nice est l'une des 14 appellations oléicoles d'origine protégée, ou AOP. Cette année, à cause du coronavirus, le salon l'agriculture n'aura pas lieu mais les concours agricoles sont bien maintenus. Le concours oléicole est prévu le 10 avril à Avignon. "C'est délocalisé dans les provinces pour être sur des structures plus petites et respecter toutes les normes de sécurité liées à la Covid", explique Laurence Lessatini.

Les producteurs des Alpes-Maritimes présentent d'habitude trois produits : l'huile d'olive de Nice, les olives de Nice et la pâte d'olive de Nice (des olives désamérisées, confites, broyées et mélangées avec un filet d'huile d'olive). Mais exceptionnellement, cette année, seule l'huile d'olive sera présentée, "parce que l'année dernière a été une toute petite année de récolte, et qu'il n'y a pas suffisamment d'olives et de pâte pour que les producteurs les présentent au concours".