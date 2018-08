Sault, France

Les producteurs de lavande basés à Sault, dans la capitale de cette plante aux mille senteurs, ont le sourire. La récolte, commencée mi-juillet, s'annonce d'ores et déjà très bonne : "C'est une assez bonne année, comparée à 2017 où c'était très compliqué. Je n'avais jamais connu d'année comme celle-là", dévoile Guillaume Liardet, producteur et gérant de la société Aroma'plantes, une distillerie sur la route du Mont Ventoux.

A l'époque, le gel et la sécheresse avaient fait des dégâts considérables sur la lavande et le lavandin : "On a fait 43% de perte", confirme Guillaume Liardet. Mais cette année, l'ardoise est effacée et les affaires reprennent pour les producteurs qui ont pu compter sur un temps idéal pour la lavande : "On a eu un bon printemps, très pluvieux, ce qui profite aux plantes. L'été, lui, est chaud et sec, c'est très bon pour l'huile essentielle", selon le producteur-distillateur.

Le double de rendement par rapport à 2017

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cette année, Guillaume Liardet va doubler son rendement par rapport à l'année dernière. Une évaluation comprise entre 20 et 40 kilogrammes par hectare pour la lavande. Pour le lavandin, la fourchette est plus large : entre 100 et 150 kilogrammes par hectare. De quoi remplir beaucoup de flacons d'huiles essentielles, de parfums ou bien de lessives.

Il reste encore un peu de travail à tous les producteurs et leurs employés dans les champs de lavande. La récolte sera terminée entre le 15 et le 20 août.