La récolte de la lavande impactée par la météo

Pour voir les champs de lavande en fleurs, c'est maintenant. La récolte de l'or bleu a commencé ! Mais avec le gel et la sécheresse, elle s'annonce moins fructueuse.

Lagarde-d'Apt, France

Des rangées de brins parfumés et colorés à perte de vue, le bourdonnement des abeilles qui butinent, pas de doute, la saison de la lavande est là. Les premiers tracteurs s'activent dans les champs. "Nous en avons pour deux à trois semaines de récolte", estime Lionel Fra, producteur de lavande. Il possède 150 hectares d'or bleu sur les douces collines du plateau d'Albion.

Une saison marquée par la météo

Cette saison, une difficulté s'ajoute au moment de la coupe : "Les brins sont très courts à cause du gel qu'il y a eu au mois d'avril, explique Lionel Fra, qui est aussi vice-président des producteurs de lavande de Haute-Provence. Mais nous ne pouvons pas couper trop court au risque d'abîmer les plants". Il faudra donc laisser un peu de bleu sur ses pieds de lavande. Le lavandier estime la perte à au moins 30%.

Autre problème et non des moindres : la sécheresse. "Il va falloir récolter rapidement, sinon la perte va être encore plus grande", assure Lionel Fra.