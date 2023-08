La récolte de lin perturbée par la pluie près de Rouen

Dans un des champs de Philippe Chuffart, situé au Tronquay (Eure), à une trentaine de kilomètres de Rouen, des nappes de lin sont encore au sol. "Nous étions en train de récolter la parcelle, quand nous avons été rattrapés par la pluie, explique l'agriculteur qui exploite 70 hectares avec cinq autres agriculteurs. Nous n'avons pas eu le temps de finir."

Depuis, les tiges de lin sont restées là et ne peuvent pas être ramassées pour le moment. "Nous venons de prendre deux grosses averses en 48 heures. On peut voir que la nappe est aujourd'hui trempée. L'eau l'a traversée. Ce n'est pas possible d'enrouler dans ces conditions". Le lin doit être très sec pour être mis en balle.

Une météo "atypique" cette année

C'est l'une des dernières galères rencontrées par Philippe Chuffart, après une année où les nerfs ont été mis à rude épreuve par une météo "atypique" explique le quadragénaire. Début mars, le temps pluvieux a retardé les semis de plusieurs semaines. Autant de temps en moins pour le développement de la plante, mais dans une terre riche et bien arrosée, "toutes les graines ont germées" explique l'exploitant.

Une joie de courte durée. "La pousse du lin a été stoppée par des conditions météos sèches. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec des lins plutôt courts d'une quarantaine à une cinquantaine de centimètres", moins intéressant financièrement, explique Philippe Chuffart. Sept hectares n'ont d'ailleurs pas été arrachés par les exploitants.

Une récolte "plutôt maigre"

"Globalement, la récolte est plutôt maigre, après je ne peux pas me prononcer sur la qualité pour l'instant, explique l'agriculteur. On est plutôt inquiet mais on y pense pas trop. C'est les règles du jeu. On travaille avec la météo et c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas."

Les enjeux restent quand même fort. Une bonne récolte, avec des fibres de lin longues et résistantes, peut assurer une belle rentrée d'argent aux exploitants. Une récolte moins bonne pourrait empêcher certains de couvrir leurs frais.