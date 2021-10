La récolte de maïs dans le Loiret mise à mal par un manque de gaz

La colère monte chez les agriculteurs du Loiret qui font face à une situation inédite. En pleine récolte de maïs et avec l'explosion des prix du gaz, ils sont confrontés à des problèmes d'approvisionnement de certains fournisseurs, incapables de leur livrer le gaz dont ils ont besoin pour sécher leurs récoltes. Résultat, les quantités de maïs s'accumulent dans les coopératives, comme chez les céréaliers indépendants qui assurent eux-mêmes le séchage sur leurs exploitations".

Il y a urgence à agir - Sébastien Méry, agriculteur dans le Montargois

Les céréaliers n'arrivent à pas à avoir d'explications sur ces problèmes de logistique qui durent depuis une dizaine de jours, avec un risque de manque à gagner sur des récoltes qui perdent aussi en qualité. La FNSEA 45 a donc décidé de tirer la sonnette d'alarme. "Non le maïs ne peut plus attendre !" estime le principal syndicat agricole.

Installé à Chevannes dans le Montargois et membre du bureau national de l'association des producteurs de maïs en France, Sébastien Méry le reconnait "il faut apporter des solutions très rapidement pour pouvoir maintenir la livraison de gaz, nous attendons des réponses de la part des fournisseurs, on ne peut pas nous laisser sans solution pour sécher nos récoltes. Cette situation est insupportable également pour les coopératives et nos collecteurs de maïs, on ne peut pas attendre un hypothétique passage de camion-citerne . Aujourd'hui ils passent au compte-gouttes ou pas du tout et personne ne sait rien. On ne sait pas où on va et on n'a aucun délai".

Sébastien Méry poursuit "on a l'impression que sur cette problématique du gaz, l'agriculture sert de variable d'ajustement, presqu'en bouc émissaire d'être un consommateur important, ajoutez à cela que cette situation inédite arrive fin octobre-début novembre, avec une météo annoncée pour les dix prochains jours qui est défavorable beaucoup de pluie, ce qui peut dégrader aussi les récoltes donc c'est une situation qui est préoccupante pour nos producteurs de maïs sur le département".

Le maïs récolté ne peut pas être séché car le gaz nécessaire au séchage n'arrive pas - Anne Oger

On évite la catastrophe - Frédéric Ozanne, directeur de la coopérative de Boisseaux (Loiret)

Cette inquiétude des producteurs de maïs est partagée par les coopératives qui, faute d'être livrées en gaz, ne peuvent plus effectuer les opérations de séchage. C'est le cas de la coopérative de Boisseaux, près d'Outarville, qui travaille avec une centaine de céréaliers dans un rayon de douze kilomètres. "Ces derniers jours, jusqu'à 2000 tonnes de maïs étaient en souffrance dans la cour" explique Frédéric Ozanne, le directeur.

Le maïs récolté depuis début octobre © Radio France - Guillaume Chhum

"Notre séchoir ne fonctionnait plus depuis une semaine, nous avons heureusement été livré ce jeudi matin, cela va nous permettre de rattraper notre retard mais nous avons encore besoin d'arrivages réguliers de gaz" ajoute Frédéric Ozanne qui conclue lui aussi à une situation exceptionnelle. "C'est une année inédite dit-il, à bien des égards, sur la qualité des récoltes d'une manière générale et sur ce problème de livraison de gaz". Il salue la solidarité avec ses collègues d'autres coopératives et l'attitude des agriculteurs, "ils sont super" dit-il "car ils ont accepté de décaler leurs chantiers de récoltes", ce qui pose d'ailleurs problème aux céréaliers, avec les semis de blé qui arrivent pour leurs cultures d'automne-hiver.