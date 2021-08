La récolte de miel sera catastrophique cette année en Périgord

Les 1.500 apiculteurs de Dordogne n'ont pas souvenir d'une aussi mauvaise année pour leurs abeilles. Le gel, la pluie et le froid ont bloqué les floraisons successives et le travail des ruches. Les abeilles n'ont produit que la quantité de miel nécessaire à leur survie.

Jacques Laugénie est apiculteur depuis presque 50 ans à la Bachellerie, et il n'a pas souvenir d'une année aussi catastrophique pour sa production de miel : "les gelées du printemps ont d'abord détruit les fleurs des champs, des arbres fruitiers et des acacias. La floraison des châtaigniers n'a duré qu'une semaine avant les pluies de mai-juin, et les abeilles ne sont jamais sorties. Même la récolte sur les tournesols est contrariée cet été par les fraîcheurs matinales." Jacques Laugénie est président de la confrérie du miel et son syndicat, l'Union nationale des apiculteurs de France (UNAF), a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la production de miel. L'Abeille périgourdine, dont Jacques Laugénie est vice-président, a également écrit aux deux sénateurs et aux quatre députés de Dordogne, ainsi qu'au préfet, pour leur demander d'appuyer cette demande de l'UNAF.

Une pénurie de miel pour tout la France

Jacques Laugénie n'est pas trop inquiet pour la survie de ses abeilles "elles ont quand même fait les réserves pour passer l'hiver. Elles ont récolté de quoi faire leurs provisions pour assurer leur survie". Mais Il n'y aura pratiquement pas de récolte de miel, et c'est pareil dans tous les départements voisins de la Dordogne "en Lot-et-garonne, en Gironde en Corrèze et partout. Il n'y aura pas de miel d'acacia cette année en France."

la Dordogne compte 1.500 apiculteurs, dont une douzaine professionnels, et deux association l'Abeille Périgourdine qui compte 500 adhérents, et le Rucher du Périgord avec 600 adhérents.