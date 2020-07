La récolte de mirabelles s'annonce très bonne en Moselle

"On est sur un très bonne année." Au milieu de ses vergers de mirabelliers dans le nord mosellan, Philippe Guindt, de la distillerie du même nom, est plutôt optimiste pour le cru 2020. Producteur à Gandren (commune de Beyren-lès-Sierck) dans le Pays des 3 frontières, il possède 600 arbres, dont 80% de la production passe en distillation pour la fabrication de la fameuse eau-de-vie. "Le reste va sur les marchés, les restaurateurs. Des clients viennent aussi directement acheter sur place. On a une une filière qui est bien rodée."

Beaucoup de qualité

Si Philippe Guindt a confiance, c'est que la météo cette année a été relativement clémente. "Juste 25% de perte" à cause d'un épisode de gel en avril. Rien à voir avec l'année passée, où le froid avait causé la perte de 80% de sa production. Cette fois, les mirabelles ont fière allure : "On est entre 24 et 26 millimètres. On a pas tellement de quantité mais beaucoup de qualité." Il croise maintenant les doigts pour échapper aux orages jusqu'au moment de la récolte.

Le ramassage des mirabelles devrait débuter aux alentours du 8 août. "On est dans la moyenne. On sera en plein dedans au 15 août" prédit Philippe Guindt chez qui la méthode est mécanisée avec tracteur et parapluie pour secouer les arbres et recueillir les fruits. "Bien-sûr il faut de la main-d'oeuvre. Donc on embauche la famille dans un premier temps, et puis des saisonniers qui viennent chaque année. Ça fait un peu de monde !"

C'est vraiment notre emblème

Comme chaque année, la seule et unique mirabelle de Lorraine (qui bénéficie d'une Indication géographique protégée) est très attendue par les consommateurs, qu'ils l'aiment au naturel, en tarte ou en confitures. "C'est vraiment notre emblème. Et puis on est dans la bonne saison : il fait beau et chaud. C'est le fruit demandé" conclut le producteur.