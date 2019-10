La récolte de pommes de terre s'annonce meilleure que l'an passé, mais elle reste en dessous de la moyenne

Nord-Pas-de-Calais, France

La récolte 2019 de pomme de terre a subi les caprices de la météo dans le Nord Pas-de-Calais. Après la canicule au mois de juillet, la sécheresse dans notre région a forcé les agriculteurs à décaler l'arrachage des plants.

Une grosse semaine de retard

Elle a commencé il y a une dizaine de jours tout au plus pour Dominique, exploitant à Comines au nord de Lille. "L'arrachage n'a pas pu se faire les 15-20 septembre à cause de la sécheresse, parce que les pommes de terre attrapent des coups : la petite motte de terre devient un vrai caillou, une brique. Ça laisse des traces sur la peau de la pomme de terre, et elles ne se conservent plus, elles se gâtent carrément."

Du mieux en 2019, mais le rendement reste bas.

Pour l'Union nationale des producteurs de pomme de terre, la qualité des tubercules n'est pas touchée par les condition météorologiques, mais en revanche, la production oui. "Sur la base des prélèvements réalisés dans le Nord Pas-de-Calais, on s'aperçoit qu'on n'est pas sur des rendements catastrophiques, mais inférieurs à la moyenne pluriannuelle c'est sur!" L'année 2018 avait été une année "historiquement basse" en terme de productivité, donc il y a quand même du mieux cette année.

"S'il pouvait arrêter trois quatre jours de pleuvoir, là on pourrait arracher dans de très bonnes conditions."

Mais les pluies de la première semaine d'octobre, intenses par endroit de la région, forcent certains producteurs à reporter la récolte, à cause des terres trop humides, et donc trop collantes. "C'est pour ça qu'on dit que les agriculteurs ne sont jamais contents" rigole Dominique. "S'il pouvait arrêter trois quatre jours de pleuvoir, là on pourrait arracher dans de très bonnes conditions."