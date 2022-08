La récolte de pommes démarre en Creuse : de beaux fruits, mais un petit volume attendu

Cette année encore, on risque d'avoir une petite récolte de pommes en Creuse. La cueillette est sur le point de commencer pour les variétés les plus précoces. D'après l'AOP Pomme du Limousin, la bonne nouvelle, c'est que cette année, les fruits sont plutôt jolis. Mais la mauvaise, c'est qu'entre le gel du mois d'avril, et la sécheresse de l'été, la production n'est pas énorme. L'organisme s'attend à une perte de volume de 30 à 40%, par rapport à une année normale.

Une année exceptionnelle au verger de la Salle

Sur la commune du Chauchet près de Gouzon, le verger de la Salle ouvre ses portes ce jeudi 25 août à partir de 10 heures. Tous ceux qui veulent venir cueillir des fruits ou acheter des jus sont les bienvenus. "Toutes les pommes se ramassent à la main. On pèse les cagettes à l'entrée du verger, les gens cueillent ce qu'ils veulent, et on pèse à la sortie pour déterminer le prix", explique Jean-François Giraud, co-gérant.

C'est une activité très sympa, 99% des gens ont le sourire

Le pommiculteur aussi a le sourire cette année. Sa production s'annonce de très bonne qualité : " les pommes sont très belles, très grosses, très fruitées. Elles ont eu beaucoup de soleil donc plein de vitamines. C'est une très très belle récolte, même s'il elle n'est pas très volumineuse", explique-t-il. Jean-François Giraud estime ne pas avoir eu de si beaux fruits depuis cinq ans.

Les pommes du verger de la salle © Radio France - Camille André

Grâce à différents équipements, le verger de la Salle a échappé au gel au printemps.

Après le gel, certains estiment avoir sauvé les meubles

A Bénévent-l'Abbaye, Hervé Gorse, le gérant du verger Grand-Murat pense atteindre environ 70% de la production d'une année normale. Frappé par le gel en avril, l'agriculteur s'estime néanmoins chanceux. A l'époque il pensait que les dégâts seraient bien pires. Toutes ses fleurs avaient gelé.

Heureusement une partie des pommiers ont refleuri et ont donc pu donner des fruits. "Le calibre sera peut-être un peu inférieur et il n'y a presque pas de Golden, mais sincèrement le jour de la gelée, j'étais loin de penser qu'on aurait une telle récolte", déclare-t-il. Le verger du Grand Murat ouvrira ses portes le samedi 3 septembre.

Des pommes de petit calibre © Radio France - Louise Thomann

Au verger de Fontloup à Montboucher en revanche, le gérant hésite à ouvrir son exploitation aux cueilleurs cette année. En effet Claude Skrzypczak déplore aussi des pommes de petits calibres. Il s'agit d'un effet secondaire de la sécheresse.

La filière pomme du Limousin, enregistre pour la troisième année consécutive une récolte en-dessous de son potentiel. "D'un point de vue économique c'est très inquiétant, surtout dans un contexte d'inflation et d'augmentation des charges", reconnait Laurent Rougerie, le président du syndicat des producteurs de l'AOP Pomme du Limousin.