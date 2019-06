C'est le rush pour les producteurs d'abricots. On est en pleine saison, les fruits sont mûrs et les stocks importants, c'est le moment ou jamais d'aller en acheter ! Le quotidien des producteurs n'est pas de tout repos en ce moment, il faut cueillir tous les abricots.

Salses-le-Château, France

La récolte des abricots a commencé il y a une quinzaine de jours dans les Pyrénées-Orientales. Laurent De Battisti est producteur à Salses-le-Château, en tout il a 13 hectares d'abricotiers. Ses journées sont bien chargées puisqu'il commence la cueillette à 6h30 : "on essaye de cueillir que le matin, mais parfois on ne peut pas, quand les fruits sont mûrs, on ne peut pas les laisser sur l'arbre. En ce moment on travaille toute la journée".

Il faut de l'organisation si on veut garder le rythme

Treize saisonniers font des aller-retours entre les arbres et les caisses d'abricots, en haut de son échelle Tintin ne s'arrête pas, cela fait douze ans qu'il cueille ici : "en ce moment il y a du boulot, même s'il fait chaud, j'ai le coup d’œil pour cueillir les bons fruits". Derrière un autre abricotier, André vient de vider son sac: "je ne sais pas combien d'aller-retour j'ai fait, c'est comme à l'usine, on ne compte pas".

Les mains dans les caisses d'abricots, Delphine n'a pas le temps de s'arrêter : "mon rôle c'est de trier, j'enlève ceux qui sont tachés pour que quand ça arrive en coopérative ça soit propre et que ça fasse de belles caisses. Les saisonniers arrivent parfois à deux ou à trois en même temps, alors là c'est panique à bord, mais ça va on gère". Dans ces moments là, l'organisation est primordiale pour tenir le rythme : "il faut que tout soit à proximité, les caisses, les palettes pour que lorsqu'ils déchargent les sacs, ils n'attendent pas et repartent aussitôt à l'arbre".

Il y a moins d'abricots cette année que l'an passé

Certains vergers cette année ont peu produit. Laurent De Battisti précise : "l'abricot a besoin de froid pour fleurir mais on a eu un hiver doux, je pense qu'on aura 25% de moins que l'an passé".

Le rush devrait continuer encore plusieurs semaines, puisque bientôt, ce sont les abricots rouges du Roussillon qui arrivent.

Les abricots sont triés © Radio France - Colline Rigaut