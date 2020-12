La récolte des betteraves catastrophique en France mais pas dans le Nord-Pas-de-Calais

Jamais la production de betteraves à sucre n'avait été aussi faible en France depuis 30 ans: 27,4 millions de tonnes en 2020, un niveau "historiquement bas", selon la Confédération générale des planteurs de betteraves qui a présenté ce mardi son bilan annuel. A l'origine de cette forte chute: le puceron vert vecteur de la jaunisse qui a décimé certaines cultures. Résultat: la production annuelle chute d'environ 30% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Mais cette moyenne cache de très grandes disparités: alors que le rendement moyen s'établit cette année à 61 tonnes par hectare, il tombe à 30 tonnes en Seine-et-Marne par exemple et grimpe à 84 tonnes en Seine-Maritime.

Un rendement de 82 hectares / tonne dans le Nord-Pas-de-Calais contre 61 pour la moyenne nationale

Le Nord-Pas-de-Calais fait partie des régions qui s'en sortent bien avec une moyenne de 82 tonnes par hectare, la région ayant été en fait très peu touchée par la jaunisse. 5.300 agriculteurs cultivent des betteraves dans la région, sur une surface de 10 hectares en moyenne. Le puceron de la jaunisse a sévi dans les régions situées plus au sud et a relativement épargné le Nord et le Pas-de-Calais. Cela dit, la production a tout de même chuté dans la région: elle s'établit cette année 82 tonnes par hectare contre une moyenne de 92 tonnes sur les cinq dernières années. "Selon les producteurs, ont perd environ 10 à 15% de production", explique Christophe Mullie, président de la Confédération interdépartementale betteravière Nord et Pas-de-Calais.

Le Nord-Pas-de-Calais s'en sort bien parce qu'il n'a été que très peu touché par la jaunisse © Radio France - Claudie Hamon

Il s'agit de la moins bonne récolte dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 20 ans selon Christophe Mullie qui veut toutefois relativiser. Il rappelle que la production était en progression constante ces dernières années, de 1 à 2 pour cent chaque année. Donc cette baisse est bien un coup d'arrêt mais qu'il ne juge pas dramatique pour autant. Il rappelle que, outre la jaunisse qui a touché quelques cultures de la région, la sécheresse a elle aussi eu un impact négatif.

Il reste toutefois deux inquiétudes pour les betteraviers de la région. D'abord le prix auquel leur sont payés les betteraves par les groupes sucriers. Selon Christophe Mullie, ce sera autour de 24 euros la tonne cette année alors qu'il estime le prix de revient pour un exploitant à 25 euros la tonne, ce qui reviendra à vendre à perte. Ensuite, ils estiment qu'ils vivent avec l'épée de Damoclès concernant les pesticides de la famille des néonicotinoïdes. Ils ont finalement obtenu de pouvoir les utiliser à titre dérogatoire jusqu'en 2023 mais pas au-delà.