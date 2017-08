La récolte des céréales s'annonce bonne et en avance en Béarn

Les céréales ont bénéficié d'un printemps et d'un début d'été exceptionnel. Elles ont été ou seront récoltées plus tôt que prévu malgré un été pluvieux et peu ensoleillé. Le point avec Franck Laborde, responsable de la section céréales à la FDSEA 64.

Les céréales sont mûres avant l'heure, en Béarn. Les récoltes sont en avance cette année, et les dernières précipitations ont accéléré les choses. Interview de Franck Laborde, responsable de la section céréales à la FDSEA 64.

Les récoltes de maïs auront-elles de l'avance en Béarn ?

Franck Laborde : "Oui, les récoltes d'ensilage (ndlr : à l'usage des animaux) ont commencé dès la semaine dernière, avant le 20 août ce qui est assez rare. Avec environ 10 jours d'avance sur une année moyenne.

Les cultures avaient pris beaucoup d'avance en avril et en mai

Cela arrive lors des années chaudes. Et même si les mois de juillet-août ont été peu ensoleillés et très peu chauds, les cultures avaient pris beaucoup d'avance en avril et en mai. On aurait pu avoir une avance encore plus marquée si l'été avait été plus chaud. Sur mon exploitation, début juin, je m'attendais à récolter le maïs grain fin août ce qui ne serait finalement pas le cas".

Les régions béarnaises vivent-elles des situations différentes ?

"On est dans une configuration habituelle mais avec de l'avance sur le calendrier. Les récoltes débutent d'abord dans le nord-Béarn puis dans la région paloise et enfin dans le Piémont qui bénéficie d'un peu moins de chaleur l'été. Cette année, elles devraient s'étaler du 15 septembre à la mi-novembre environ".

Les rendements s'annoncent-ils bons ?

"Globalement l'année a été favorable. Nous avons été relativement gâtés. Le petit bémol est lié aux épisodes orageux avec de la grêle. Donc on ne peut pas dire que les rendements seront excellents partout.

Et les autres céréales ?

"Le colza a été récolté courant juillet avec là-aussi de l'avance grâce aux conditions météo du printemps. Avec là-aussi des rendements corrects et bons. Les tournesols devraient être récoltés eux à partir de la semaine prochaine avec là-encore un petit peu d'avance".

Y-a-t-il plus de risque de développement de maladies avec un été pluvieux ?

"Non car pour faciliter le développement des maladies fongiques il faut de l'humidité et de la chaleur en même temps ce qui n'a pas été le cas cet été".