La récolte des cerises a commencé dans le Gard

Malgré le coronavirus, la récolte des cerises n'attend pas dans le Gard ! Et il a fallu s'organiser en amont, notamment en ce qui concerne la main d'oeuvre. "C'était un peu plus compliqué cette année, confie Geoffrey Magnani, arboriculteur installé à Saint-Gilles. On a des personnes qui viennent d'Espagne pour travailler en temps normal, mais elles ont été bloquées. Ces équipes venaient depuis des années." Geoffrey Magnani a donc dépêché de la main d'oeuvre locale : 25 personnes, qui viennent pour la plupart de Saint-Gilles et de Nîmes.

Une météo capricieuse ces derniers mois

Geoffrey Magnani et son équipe ont commencé la récolte ce lundi. Il s'attend à une cueillette moins abondante que d'habitude sur ses quatre hectares de vergers : "En temps normal, on arrive à récolter 15 tonnes de cerises par hectare, mais cette année, cela devrait être aux alentours de 10 tonnes par hectare", précise-t-il.

En cause, une météo capricieuse par moment, avec notamment les gelées du mois de mars. Mais le fruit, lui, sera de qualité selon le producteur du Mas de Saint-Jean : "La récolte devrait s'étaler jusqu'au 25 mai. On a une cerise très sucrée, de bon calibre !"