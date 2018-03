Depuis le 9 mars 2018, la récolte et la commercialisation des huîtres, moules et palourdes en provenance de l'étang de Thau était interdite après plusieurs cas d'infections. Cette interdiction est levée par le préfet de l'Hérault à compter du 23 mars.

Étang de Thau, France

À la suite de plusieurs cas déclarés de toxi-infections alimentaires collectives dues à une consommation d’huîtres en provenance de l’étang de Thau, le préfet de l’Hérault a été amené à prononcer le 9 mars 2018 une interdiction temporaire de récolte et de commercialisation des huîtres, moules et palourdes en provenance de l’étang de Thau, ainsi qu’un retrait de tous les produits commercialisés depuis le 15 février.

Un délai supérieur à 28 jours s’étant écoulé depuis l’événement contaminant, le préfet de l’Hérault a décidé de lever, à compter du 23 mars 2018, les mesures restrictives prises pour les huîtres, les moules et les palourdes en provenance de l’étang de Thau. La levée de l’interdiction concerne la pêche, le ramassage, le transport, la purification, l’expédition, le stockage, la distribution et la commercialisation en vue de la consommation humaine.

Cette décision ne s’applique pas à la zone des Eaux blanches qui reste fermée, après une contamination bactérienne détectée par le réseau de surveillance REMI en date du 7 mars 2018.

Quelques professionnels ont continué à vendre des produits au mépris de l’arrêté préfectoral du 9 mars. "Ces conchyliculteurs exposent délibérément la santé des consommateurs et seront sanctionnés par les services de l’État avec la plus grande sévérité", précise le préfet. Ils encourent jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750.000 euros d’amende, ainsi que des suspensions de leur activité.