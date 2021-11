La récolte des kiwis a débuté en Haute-Garonne !

Coup d'envoi pour la saison du kiwi ! Le petit fruit velu n'est pas seulement produit en Nouvelle-Zélande, il est aussi de chez nous ! Selon le ministère de l'agriculture, la production française est de 62.000 tonnes par an, répartie entre l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine pour la majorité.

Une cueillette physique mais pas technique

Au verger bio de l'Arsenne, à Thil (Haute-Garonne), la cueillette a démarré cette semaine et doit durer une dizaine de jours. Le geste est assez simple explique Maximilien de Thonel d'Orgeix, le patron : "on prend le kiwi, on fait un petit geste sur le côté, il se décroche tout seul". Tout juste une subtilité, glisse l'arboriculteur : "il faut enlever le pédoncule quand on cueille le fruit, parce que sinon ça gêne au niveau du calibrage, il y a des soucis à la pesée".

Dans les rangs d'actinidias (l'arbre sur lequel pousse le fruit), les saisonniers s'affairent. Aurélie sourit : "j'aime bien cette cueillette, parce que c'est facile à ramasser, oui c'est assez physique parce qu'on trimballe du poids, mais je trouve ça méditatif comme activité".

En une journée, chaque cueilleur ramassera un peu plus d'une tonne de fruit. Les kiwis seront ensuite triés, en fonction de leur taille, puis mis au frigo pendant de nombreuses semaines pour qu'ils finissent de mûrir, avant d'être vendus.

Chaque cueilleur ramasse près d'une tonne de fruits par jour © Radio France - Antoine Jeuffin

Le gel a eu un impact limité

Après l'épisode de gel intense qui a touché les vignes et les vergers de la région au printemps dernier, le verger de l'Arsenne a lui aussi des pertes, mais heureusement limitées : "on a sauvé 80% de la récolte grâce aux dispositifs de lutte contre le gel, qu'on a mis en place 15 nuits", explique l'ancien patron, Michel de Thonel d'Orgeix, qui en vante l'efficacité. "Sans cela, on aurait tout perdu, il n'y a pas de demi-mesure", souffle le retraité.

La perte financière s'élève à environ 15.000 euros, pour cette exploitation de 5 hectares de kiwis.